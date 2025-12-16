アニメーションスタジオ・シャフトと漢検協会が50周年記念コラボ！

公益財団法人 日本漢字能力検定協会(代表理事 理事長:山崎信夫/所在地:京都市東山区/以下､当協会)は､アニメーションスタジオの株式会社シャフト(代表取締役：久保田光俊/所在地：東京都杉並区/以下、シャフト)が手掛ける作品とコラボレーションした「シャフト 漢字検定」を当協会ホームページ等にて公開いたします。2025年で共に50周年を迎える当協会とシャフトによる特別企画として、どなたでも無料でオリジナルの漢字問題に挑戦いただけます。





コラボレーションに至った背景

当協会の運営する「日本漢字能力検定」(以下、漢検)はこれまで最年少3歳から最高齢103歳まで、累計5,500万人以上※の方々に受検いただくなど、世代を超えて言葉を学ぶ楽しさを届けてまいりました。

一方、アニメーションスタジオ・シャフトは1975年の創業以来、『魔法少女まどか☆マギカ』や『〈物語〉シリーズ』など数々の名作アニメを手掛け、多くのファンを魅了してきました。独創的な映像表現でも知られるシャフトの作品。映像内に大胆に文字を挿入するタイポグラフィ演出を特徴的に取り入れるなど、映像と文字の融合によって作品の世界観を強く印象づけてきました。とりわけ漢字の挿入はひと目で強い印象を残すだけでなく、メッセージを正確に届けるという機能的な側面も兼ね備えているといいます。

共に50周年を迎える当協会とシャフト。両社が歩んできた半世紀は、異なる領域でありながら、いずれも言葉が持つ力を磨き、創造してきた軌跡でもあります。この度、特別コラボレーション企画として、シャフト作品の歴史を振り返るとともに、作中に登場する言葉を通じて楽しみながら漢字を学ぶことができる「シャフト 漢字検定」を公開します。

※ 最年少および最高齢の年齢は、2025年3月末時点での数値です。累計志願者数は、1992年6月の財団法人日本漢字能力検定協会の設立から2025年3月末時点での数値です。

「シャフト 漢字検定」の概要

「シャフト 漢字検定」は、シャフト作品を通じて、楽しく漢字に触れられる新感覚の検定風プリントです。

表面では『〈物語〉シリーズ』の8作品を書き問題にして出題。「【ばけ】物語」から始まり、「【にせ】物語」や「【つき】物語」など全て正しい漢字で書けるでしょうか。

裏面では『魔法少女まどか☆マギカ』、『さよなら絶望先生』、『3月のライオン』、『Fate/EXTRA Last Encore』、『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』の5作品から、作中に登場する言葉を書き取り問題にして出題。作品知識と漢字の知識を駆使しながらぜひお楽しみください。





配布情報

本プリントは、以下のサイト・場所で入手いただけます。

①当協会ホームページ

紙面データのダウンロードが可能です。

漢検ホームページ： https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/shaft.html

②漢検 漢字博物館・図書館(漢字ミュージアム） 館内

場所：京都府京都市東山区祇園町南側551

③ シャフト50周年展 会場内

日程：2025年12月27日(土)～2026年1月18日(日)※休館日あり

場所：Mixalive TOKYO/東京都豊島区東池袋1丁目14－3

特設サイト：https://shaft-50th.jp/exhibition/

アニメーションスタジオ・シャフトとは

1975年に創業し50周年を迎えるアニメーションスタジオ・シャフト。斬新なカメラワークや印象的な静止画、タイポグラフィなど「シャフト演出」とも称される唯一無二のスタイルで『魔法少女まどか☆マギカ』『〈物語〉シリーズ』をはじめとする数々の名作を生み出してきました。

