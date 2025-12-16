レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本浄水器市場は2033年までに16億7000万米ドル規模に達する見込み 堅調な年平均成長率（CAGR）6.4％を原動力に、次世代ろ過技術、
日本浄水器市場は、2024年から2033年にかけて、9.5億米ドルから16億7000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は6.4%で成長すると見込まれています。この成長は、国内における清潔な飲料水の需要の高まりを背景に、浄水器の普及と市場の拡大を反映しています。
浄水器は、特定の品質基準を満たすように設計され、さまざまな有害物質や汚染物質を取り除く装置です。活性炭フィルターや逆浸透（RO）システムなど、技術革新が市場に導入されることで、浄水器の効率と利便性が大きく向上しています。特にROシステムは、重金属や塩類を効果的に除去するため、品質の高い水を供給する手段として多くの家庭や企業で採用されています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
日本における清潔な飲料水への需要の高まりが、市場成長を後押ししています。水不足の問題は、近年日本でも顕著になっており、特に四国地方や香川県では干ばつによる水道水の不足が深刻化しています。これにより、多くの家庭で浄水器が不可欠な設備となっており、浄水器市場の成長に寄与しています。
さらに、日本政府は水処理に重点を置いており、国内の家庭の約80%が浄水器を導入していることが示すように、浄水器の普及率は高いです。これは、日本全体での公衆衛生と生活水準の向上を反映しています。
市場の制約
浄水器の導入における主な制約の一つは、高い設置コストです。特に高性能な浄水器、例えばアンダーザシンク型浄水器や蛇口直結型浄水器は、設置費用が高額になる傾向があります。これらの機器は、専門的な設置工事を必要とする場合が多く、消費者の初期投資を躊躇させる要因となります。これにより、浄水器市場の成長が制限される可能性があります。
主要企業のリスト：
● The Clorox Company （Brita）
● Panasonic Corporation
● Mitsubishi group （Cleansui）
● Toray Industries, Inc.
● Doctors Man Co., Ltd
● Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd （Fujiiryoki）
● Hitachi, Ltd.
● Toshiba Corporation
● Kurita Water Industries Ltd
● SnowPure Water Technologies
● Pure Aqua, Inc
● MOBIO （Manufacturing Business Center Osaka）
● Kuraray Aqua Co., LTD
市場機会
日本浄水器市場には、技術革新の導入による新たな機会が存在します。日本は技術先進国として、逆浸透（RO）や限外ろ過（UF）、多段ろ過などの先端技術を採用しています。これらの技術により、浄水器の効率が向上し、消費者からの関心を集めています。特に、リアルタイムで水質をモニタリングできるインテリジェント機能や、健康効果を重視した製品が市場に登場することで、浄水器の需要がさらに高まると予測されています。
市場セグメンテーション
タイプ別
浄水器市場では、PoU（ポイントオブユース）型浄水器が最も高い市場シェアを占めており、都市部におけるコンパクトな居住空間でも効果的に使用されています。PoU型は、設置が簡単で、スペースを取らずに使用できるため、特に都市部の家庭や小規模オフィスに適しています。
技術別
2024年には、逆浸透膜（RO）システムが市場の主要な技術となっています。ROシステムは、その高いろ過能力と水質改善効果が評価され、多くの家庭で採用されています。ただし、ROシステムにはメンテナンスが必要であり、定期的なフィルター交換や水質管理が求められるため、長期的なコストも考慮する必要があります。
