～ 12月22日は視聴率の日、2025年テレビ視聴データ総まとめ～ リアルタイム視聴上位はMLB開幕戦他スポーツ中継 「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が見逃し配信で1位

株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、日本企業初の視聴率レポート第一号を発行した12月22日の「視聴率の日」にあたり、テレビ視聴率調査結果や見逃し配信の再生回数ランキングなどから、2025年によく見られたテレビ番組をまとめましたのでお知らせします。

＊2025年12月14日(日)時点の速報版です。（2025年12月31日(水)までの放送を対象にした完全版は2026年1月下旬に公開予定です）

＜ビデオリサーチ調べ「2025年テレビ視聴率総まとめ」＞掲載内容

・2025年に最もテレビが見られたのはいつ？

・CM露出タレントランキング（秒数）トップ3 ◆１

・個人視聴率ランキング

リアルタイム視聴率全ジャンルベスト10

・ジャンル別個人視聴率ランキング

リアルタイム視聴率「ドラマ」ベスト10

リアルタイム視聴率「バラエティ」ベスト3

リアルタイム視聴率「アニメ」ベスト3

リアルタイム視聴率「音楽」ベスト3

リアルタイム視聴率「映画」ベスト3

・見逃し配信再生回数ランキング ◆2

見逃し配信再生回数全ジャンルベスト10

見逃し配信再生回数ドラマ以外ベスト10

・テレビ番組「ポスト数」ランキング ◆3

＜テレビ視聴率データ概要＞

関東地区にて2025年1月1日～12月14日に放送された、15分以上の番組を対象

＜CM露出タレントランキング概要＞◆１

対象局：関東地区 民放5局（日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ）

対象期間：2025年1月1日～11月16日のオンエアCMを対象

［2025年1月1日～10月31日データはテレビ広告統計・月報（確定データ）、11月1日～9日はテレビ広告統計・週報（確定前データ）、11月10日～16日は全国テレビCMデータ（確定前データ）の各データを使用］

＜見逃し配信再生回数ランキング概要＞◆2

集計対象：2025年1月1日～11月23日に対象の動画配信プラットフォーム(※1)で配信開始された放送局由来コンテンツの見逃し配信（VOD）の視聴（リアルタイム配信、Special LIVE配信の視聴は対象外）[一部、速報値を含む]

※1 TVer、在京・在阪局の無料見逃し配信サイト(※2)、ABEMA・Leminoの一部コンテンツ

※2 日テレ無料!、テレ朝動画、TBS FREE、ネットもテレ東、FOD、ytv MyDo!、MBS動画イズム、カンテレドーガ

・再生数：配信開始日+7日間（計8日間）における全ての対象プラットフォームの合計値

・番組情報は各社から提供された情報を掲載、放送日はテレビ放送日を掲載

・同一番組のものが2番組以上ある場合や、一つの番組が複数に分割して配信された場合、最も再生回数が多いものを掲載

＜テレビ番組「ポスト数」ランキング概要＞◆3

対象番組：2025年1月1日～12月14日に関東で放送された、放送時間の全てまたは一部が 6時～9時（放送分数10分以上）、19時～26時（放送分数20分以上）の時間帯の番組

対象局：日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、NHK総合

取得時間：番組放送日の24時間（5時～29時）に投稿されたポスト数（旧ツイート数）

※同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高いポスト数のみを掲載しています

※番組名や放送枠は、各局の公式サイトの情報をベースにしており、ビデオリサーチが提供する番組情報とは異なります

※取得時の不具合等によりデータが欠損している場合がございます

