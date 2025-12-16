国際高等専門学校（ICT）は、2026年2月20日（金）、金沢工業大学（KIT）イノベーションホールにて、「KIT/ICTスタートアップ・コンペティション2025」を開催します。本イベントは、学生のスタートアップマインド醸成と、グローバルなイノベーター育成を目的とした国際的な教育プログラムです。

昨年度の初開催では、海外からゲストスピーカーを招き、国内外の学生による英語でのビジネスアイデア発表を実施し、大きな反響を得ました。今年度も、国内外の学生・有識者・企業関係者が一堂に会し、スタートアップの最新動向やエコシステムについて議論し、未来を切り拓くアイデアを披露します。

当 日13時からの学生ピッチコンペティションでは、投資家役審査員を前に、学生が自らのビジネスアイデアを英語でプレゼン。ベトナム、タイ、米国の学生はオンラインで参加し、発表します。



2025年2月に行われた「KIT/ICTスタートアップ・コンペティション2024」の模様





投資家役審査員を前に、学生が自らのビジネスアイデアを英語でプレゼン



開催概要

プログラム（予定）



【本イベントの特徴】

●国内外の学生による英語でのピッチコンペティション

●海外ゲストスピーカーによる講演

●スタートアップエコシステムに関する最新情報共有