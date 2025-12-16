ライソン株式会社(所在地：大阪府東大阪市、代表：山俊介)は、創業49年の業務用洗剤メーカーと共同開発した「風呂釜パイプバスターZ」を2025年11月下旬より順次発売いたしました。

本製品は、酸性とアルカリ性の2種類の洗剤を使い、浴槽につながる追いだき配管内の水アカやカビ・皮脂などの汚れを落とす洗浄セットです。

酸性のA剤が水垢やサビに、アルカリ性のB剤が皮脂などの汚れや雑菌に作用し、特製のシリコン製容器「洗浄カップ」を使用することで、洗浄剤の高い濃度を維持し、一般的な追いだき配管洗浄剤よりも効率的に汚れを落とすことができます。



「風呂釜パイプバスターZ」





使用中のようす



B剤投入のようす

■ 「風呂釜パイプバスターZ」 開発の背景

「浴槽は掃除しているのに、追いだき配管の汚れが気になる」という生活者の声から本製品の開発が始まりました。

追いだき配管の奥に潜む汚れは家庭用洗剤では落としきれないこともあり、業務用洗浄技術を家庭向けに最適化しました。「専門業者を呼ばずに、家庭でもしっかり洗浄したい」というニーズに応える製品です。

寒くなる冬場はお風呂の使用頻度が増える季節。追いだき機能付き浴槽の普及に伴い、配管の汚れや衛生面への関心も高まるタイミングです。

「追いだき配管の掃除」は従来は業者任せであったことも多く、本製品は手軽に家庭で実施できる洗浄体験を提供します。

■製品の特徴

①直接手の届かない追いだき配管の汚れに対応する家庭用洗浄剤

※1穴タイプの追いだき機能付き風呂釜専用。2穴タイプには使用できません

②創業49年の業務用洗剤メーカーと共同開発

③酸とアルカリのダブルの発泡洗浄により、配管内の汚れにアプローチ

④除菌効果が試験で確認されています。（※）

試験では99.9％の菌が減少したことが報告されています。

⑤特製のシリコン製容器「洗浄カップ」で洗浄剤の濃度を維持

※一般財団法人カケンテストセンター 2025年7月31日調べ

※すべての菌に効果があるわけではありません



雑菌まみれの配管の汚れを落とし 99.9％ 除菌(※)



■ こんなご家庭におすすめ

・お湯のにおいが気になることがある

・追いだきすると細かいカスが出る

・年末年始にしっかり浴室を掃除したい

■注意事項

使用できないお風呂のタイプ

・追いだき機能がないお風呂

・浴槽の穴が2つの「自然循環釜」タイプ

・浴槽の横に給湯器が設置されている「バランス釜」

・大理石などの天然石・ヒノキなどの木製の浴槽

・塗装された浴槽

※エコキュート・ジェットバス等での使用については、ご使用可能ですが、ご家庭の給湯器メーカーの取扱説明書をご確認いただくか、給湯器メーカーへお問い合わせください。

■「風呂釜パイプバスターZ」を使ってみたモニターのみなさまのお写真



モニター①



モニター②





モニター③



モニター④



■製品概要

商品名：風呂釜パイプバスターZ

商品コード：KSCL-08AW

【セット内容】

＜風呂釜パイプバスターZ＞A剤2袋、B剤2袋、洗浄カップ、吸盤4個、かき混ぜ棒

＜排水溝用洗剤＞A剤1袋、B剤1袋

【素材・材質】

＜風呂釜パイプバスターZ＞A剤：スルファミン酸、B剤：過炭酸ナトリウム・炭酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・発砲促進剤・抗菌剤(銀イオン)・防錆剤

＜洗浄カップ＞シリコンゴム

＜かき混ぜ棒＞ポリプロピレン

＜排水口洗浄剤＞A剤：スルファミン酸、B剤：過炭酸ナトリウム・炭酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・発砲促進剤・抗菌剤(銀イオン)・防錆剤

参考小売価格 7,500円（税込）



セット内容



■会社概要

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

設立： 1991年2月2日

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

FAX： 06-6789-6111

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

公式ホームページ： https://www.lithon.co.jp