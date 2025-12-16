株式会社相州村の駅(本社：神奈川県小田原市)が運営する「大雄山線駅舎カフェ1の1」(神奈川県小田原市)は、地域の皆さまからの温かいご愛顧に支えられ、このたび開店3周年を迎えます。日頃の感謝を込めて12月13日(土)～18日(木)「3周年祭」を開催するとともに、続く12月19日(金)～25日(木)「クリスマスメニュー」を期間限定で販売いたします。





ワクワクの駅舎カフェ3周年祭









■3種のお楽しみ企画で“駅舎らしいおもてなし”

「大雄山線駅舎カフェ1の1」の3周年祭





(1)特別メニュー“駅舎弁当”期間限定販売

駅舎弁当が復活！

駅舎カフェの人気メニューを詰め込んだ二段重。

駅舎カフェで手ごねをした足柄牛100％のハンバーグ、ナポリタン、サラダ、フレンチトーストなど、ワクワク感を詰め込んだ特別仕様です。

価格 ：1,980円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・牛肉・大豆・りんご





(2)ガラガラ大抽選会【12月18日、20日、21日、25日実施】

ご来店のお客様に“空クジなし”で挑戦いただけます。

●1等 ：オムバーグ無料券

●2等 ：選べる駅舎プリン 1個プレゼント券

●3等 ：お菓子プチギフト

●参加賞：駅舎カフェ×大雄山線 オリジナル缶バッジ





(3)12月18日限定「硬券切符」プレゼント

実際の硬券を模した記念切符を、当日ご来店のお客様へ数量限定で配布。

鉄道ファンはもちろん、地元の方にも喜ばれる駅舎カフェならではの特典です。









■【クリスマスメニュー】12月19日～25日

クリスマスメニューが登場！





(1)とろけるチーズ煮込みトマトハンバーグセット

足柄牛100％の特製ハンバーグを、冬野菜とともにじっくり煮込みました。

濃厚チーズをとろりとかけて仕上げる、寒い季節に嬉しいクリスマス限定皿。

守谷製パンの食パンを添えてご提供します。

価格 ：1,980円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・牛肉・大豆・りんご





(2)スノーストロベリー・フレンチトースト

三浦の赤たまごを使用した自家製フレンチトーストに、

いちごアイスとベリーソースを合わせた華やかな一皿。

クリスマスらしい色合いで、写真映えも抜群です。

価格 ：1,760円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン





(3)季節の紅茶「ストロベリーブレンド」(660円)

甘酸っぱい香りの限定フレーバー。

お料理とセットの場合は495円とお得にお楽しみいただけます。

価格：660円(税込)













◆店舗概要

店舗名 ： 大雄山線駅舎カフェ1の1

所在地 ： 神奈川県小田原市栄町1丁目1-1

アクセス ： 小田原駅東口より徒歩1分

TEL ： 0465-20-7330

営業時間 ： 10:00～17:00(L.O：フード・デザート16:00／ドリンク16:30)

定休日 ： 不定休

席数 ： 40席

公式サイト： https://www.ekisyacafe.com









◆会社概要

・会社名 ： 株式会社相州村の駅

・所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

・代表者 ： 瀬上 恭寛

・設立 ： 令和2年3月26日

・事業内容： 道の駅の運営／観光土産品の企画、開発、卸販、販売

・資本金 ： 1,000万円

・URL ： https://www.sosyu-muranoeki.com/