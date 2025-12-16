復活！「2両編成の駅舎弁当」が登場 ワクワクの駅舎カフェ3周年祭＆クリスマスフェア開催！
株式会社相州村の駅(本社：神奈川県小田原市)が運営する「大雄山線駅舎カフェ1の1」(神奈川県小田原市)は、地域の皆さまからの温かいご愛顧に支えられ、このたび開店3周年を迎えます。日頃の感謝を込めて12月13日(土)～18日(木)「3周年祭」を開催するとともに、続く12月19日(金)～25日(木)「クリスマスメニュー」を期間限定で販売いたします。
ワクワクの駅舎カフェ3周年祭
■3種のお楽しみ企画で“駅舎らしいおもてなし”
「大雄山線駅舎カフェ1の1」の3周年祭
(1)特別メニュー“駅舎弁当”期間限定販売
駅舎弁当が復活！
駅舎カフェの人気メニューを詰め込んだ二段重。
駅舎カフェで手ごねをした足柄牛100％のハンバーグ、ナポリタン、サラダ、フレンチトーストなど、ワクワク感を詰め込んだ特別仕様です。
価格 ：1,980円(税込)
アレルギー：乳成分・小麦・卵・牛肉・大豆・りんご
(2)ガラガラ大抽選会【12月18日、20日、21日、25日実施】
ご来店のお客様に“空クジなし”で挑戦いただけます。
●1等 ：オムバーグ無料券
●2等 ：選べる駅舎プリン 1個プレゼント券
●3等 ：お菓子プチギフト
●参加賞：駅舎カフェ×大雄山線 オリジナル缶バッジ
(3)12月18日限定「硬券切符」プレゼント
実際の硬券を模した記念切符を、当日ご来店のお客様へ数量限定で配布。
鉄道ファンはもちろん、地元の方にも喜ばれる駅舎カフェならではの特典です。
■【クリスマスメニュー】12月19日～25日
クリスマスメニューが登場！
(1)とろけるチーズ煮込みトマトハンバーグセット
とろけるチーズ煮込みトマトハンバーグセット
足柄牛100％の特製ハンバーグを、冬野菜とともにじっくり煮込みました。
濃厚チーズをとろりとかけて仕上げる、寒い季節に嬉しいクリスマス限定皿。
守谷製パンの食パンを添えてご提供します。
価格 ：1,980円(税込)
アレルギー：乳成分・小麦・卵・牛肉・大豆・りんご
(2)スノーストロベリー・フレンチトースト
スノーストロベリー・フレンチトースト
三浦の赤たまごを使用した自家製フレンチトーストに、
いちごアイスとベリーソースを合わせた華やかな一皿。
クリスマスらしい色合いで、写真映えも抜群です。
価格 ：1,760円(税込)
アレルギー：乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン
(3)季節の紅茶「ストロベリーブレンド」(660円)
甘酸っぱい香りの限定フレーバー。
お料理とセットの場合は495円とお得にお楽しみいただけます。
価格：660円(税込)
◆店舗概要
店舗名 ： 大雄山線駅舎カフェ1の1
所在地 ： 神奈川県小田原市栄町1丁目1-1
アクセス ： 小田原駅東口より徒歩1分
TEL ： 0465-20-7330
営業時間 ： 10:00～17:00(L.O：フード・デザート16:00／ドリンク16:30)
定休日 ： 不定休
席数 ： 40席
公式サイト： https://www.ekisyacafe.com
◆会社概要
・会社名 ： 株式会社相州村の駅
・所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12
・代表者 ： 瀬上 恭寛
・設立 ： 令和2年3月26日
・事業内容： 道の駅の運営／観光土産品の企画、開発、卸販、販売
・資本金 ： 1,000万円
・URL ： https://www.sosyu-muranoeki.com/