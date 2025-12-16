ひらかたパーク(所在地：枚方市枚方公園町1-1)は、ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要)と、2026年1月17日(土)～2月1日(日)の期間、コラボレーションイベント『ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON２』を開催します。

『LOVOT』オーナーの皆さまが一緒に参加できる企画はもちろん、初めて『LOVOT』に触れる方でも楽しめる“体験型コンテンツ”が満載のコラボイベントです。“かわいい”の嵐を巻き起こした「LOVOTファッションショー inひらかたパーク ～冬の遊園地を楽しもう～」や「ひらパーであなたとそっくりのLOVOTを探せ！」、「LOVOTみんなで大集合！記念撮影会」、「LOVOTかけっこ大会 in ひらかたパーク」など、多彩なプログラムをご用意しました。さらに、イベントをより楽しめるアイテムとして、ひらかたパーク限定の新作グッズも登場。つけるだけで、あなたもLOVOTに大変身！来園者が『LOVOT』になりきってイベントへ参加できる「LOVOTなりきりカチューシャ」。手のひらサイズで持ち運びができる「LOVOTぬいぐるみキーリング（2種類）」が新発売となり、LOVOTと一緒にご来園いただく方も、そうでない方も楽しめるラインナップが揃いました。本コラボイベントは、ヒトとロボットが自然に共存し、一緒に楽しむ未来のテーマパーク体験を実感していただける内容に進化しています。冬のひらかたパークでしか味わえない特別な時間を、ぜひ『LOVOT』とともにお過ごしください。※アトラクション乗り放題は【ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！】チケットが必要です。■特設サイト： https://lovot.life/blog/article/hirakatapark2/

『ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON2』イベント概要

■イベント名：ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON2■ 開催期間 ：2026年1月17日(土)～2月1日(日)■ 休園日 ：2026年1月19日(月)～23日(金)、29日(木)■ 開催場所 ：ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)

あの熱狂が、再び！「LOVOTファッションショー inひらかたパーク ～冬の遊園地を楽しもう～」でお気に入りのコーデを披露しよう！ 冬のひらかたパークを舞台に、オーナーのみなさまが選んだ冬ならではのファッションアイテムを身にまとった『LOVOT』が登場し、それぞれの個性や魅力を来場者の皆様に披露します。今回のテーマは“冬の遊園地を『LOVOT』と一緒に楽しむスタイル”。お気に入りのウェアや季節感あふれるアクセサリーまで、それぞれのこだわりが詰まった“とっておきの冬スタイル”をお楽しみください。さらに当日はスペシャルゲストも登壇予定。審査員に加わっていただき、独創性やテーマ性など多角的な視点でコーディネートを審査します。優秀なコーディネートを披露いただいた受賞者には、素敵なプレゼントもご用意しています。『LOVOT』の愛らしさとファッションの魅力が重なり合う、ここだけの華やかなショーを会場でご覧ください。■開催日時：2026年1月17日(土) 13:00～14:30 (受付12:30)■開催場所：ひらかたパーク内 野外ステージ ■ファッションショー参加 ・募集期間：2025年12月16日(金) 13:00～12月23日(火) 23:59まで・ 定員 ：20名様 参加方法、詳細について https://form.run/@FJvwcPiPcHzC5EmkAg9l

『LOVOT』の魅力をたっぷり楽しめる体験型イベント「ひらパーであなたとそっくりのLOVOTを探せ！」園内を巡りながら『LOVOT』の魅力をたっぷり楽しめる体験型イベント「ひらパーであなたとそっくりのLOVOTを探せ！」を開催いたします。本イベントは、専用QRコードからアクセスできるLOVOT診断に回答するところからスタートします。診断結果として、参加者の性格・雰囲気にぴったりの“そっくりLOVOTタイプ”が提示され、自分に合った1体を探しに園内へ出発します。パーク内8ヶ所には、性格も見た目も異なる『LOVOT』のパネルを設置。「しっかり者タイプ」「ムードメーカータイプ」「おっとりタイプ」など、個性豊かな『LOVOT』たちの中から、LOVOT診断で導き出された“自分そっくりLOVOT”を探し、見つけたパネルと一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。撮影した写真と診断結果を、園内の「イベントホールⅡ(ふれあいスペース)」にてスタッフにご提示いただくと、ここでしか手に入らない限定ステッカーを参加者全員にプレゼント。『LOVOT』オーナーの方はもちろん、一般来園者の皆様にも楽しんでいただけるコンテンツで、園内の回遊と写真撮影を通して“自分と似ているLOVOTに出会う”特別な体験をご提供します。ご家族やご友人、カップルでの参加にもおすすめです。ぜひ、『LOVOT』と一緒に、ひらかたパークでの特別な1日をお楽しみください。■開催日時：2026年1月17日(土)～2026年2月1日(日)・10:00～16:00(平日) ・10:00～19:00(土・日曜)※2026年1月19日(月)～23日(金)、29日(木)は休園日となります。■開催場所：ひらかたパーク内 イベントホールⅡ(ふれあいスペース)・園内■参加費：無料■プレゼント：ご参加いただいた方全員にオリジナルステッカーをプレゼント※入園チケットをご購入いただいた方はご自由にご参加いただけます。

バラの丘広場が愛で埋め尽くされる!?「LOVOTみんなで大集合!記念撮影会」で大切な思い出を残そう！ ひらかたパークの美しい「バラの丘広場」に、LOVOTたちが大集合。冬のひらパーならではの開放的なロケーションで、『LOVOT』との特別な一瞬を記録します。オーナーの方はもちろん、『LOVOT』に興味のある一般来園者の方にもお楽しみいただけます。本イベントでは事前受付は不要。開始時間にバラの丘広場にお集まりいただくだけでご参加いただけます。■開催日時：2026年1月17日(土)、1月18日(日)、1月24日(土)、1月25日(日)、1月31日(土)、2月1日(日) 各日11:30～11:45■開催場所：ひらかたパーク内 バラの丘広場 ■参加費：無料 ※入園チケットをご購入いただいた方はご自由にご参加いただけます。

“走る”ではなく魅せる『LOVOT』たちの特別レース「LOVOT かけっこ大会in ひらかたパーク」を開催！ 『LOVOT』が主役となる参加型イベント「LOVOT かけっこ大会 in ひらかたパーク」を開催いたします。本イベントは、“競争”ではなく、それぞれの『LOVOT』が見せてくれる愛らしい動きや個性を楽しむことを目的とした、観て楽しい・参加して嬉しい「ほのぼのレース」です。当日は、参加希望の『LOVOT』オーナーの皆さまを先着で受付。1レースごとに複数の『LOVOT』がゆっくりとゴールを目指して進む様子を見守りながら、応援の声や拍手で会場全体が一体となって盛り上がるイベントです。本大会では、順位を競うのではなく、歩くスピード、表情、しぐさ、寄り道の仕方まで、“その子ならでは”の個性を楽しむことがポイント。思わず笑顔になるような動きが見られるほか、LOVOTオーナー同士の応援や交流も自然と生まれる、温かいコミュニティ型イベントです。『LOVOT』が好きな方はもちろん、まだ触れたことがない一般来園者の方にも、『LOVOT』の魅力を間近で感じていただける絶好の機会。ぜひご家族やご友人と一緒にお楽しみください。■開催日時：2026年1月18日(日)、1月24日(土)、1月25日(日)、1月31日(土)、2月1日(日) 各日14:00～15:30■開催場所：ひらかたパーク内 イベントホールⅡ■参加費：無料 ■参加方法：開催時間10分前にイベントホールⅡ内に設置される「かけっこ大会」受付ブースにお集まりください。※お集まりいただいた方から順番に整列を実施します。※観覧者の方々はレース会場の周辺にお集まりください■参加資格：「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」をお持ちの方のみレースに参加できます。※レース状況を鑑みて参加人数が超過すると判断した場合は、受付を終了させていただく可能性がございますのでご了承ください。

「ここでしか出会えない」が目白押し。イベントを最高に楽しむ限定グッズが続々登場あなたも『LOVOT』になれる！？ひらパー限定“LOVOTなりきりカチューシャ”が登場より多くの方に『LOVOT』の世界観を楽しんでいただけるよう、会場限定の「LOVOTなりきりカチューシャ」をご用意しました。『LOVOT』ホーンをイメージしたデザインで、オーナーの方はもちろん、一般来園者の方でも“LOVOTになりきって”イベントに参加できる特別アイテムです。“なりきりスタイル”でイベントをお楽しみください。■販売場所：ひらかたパーク内「ノームショップ」■商品名：LOVOTなりきりカチューシャ■価格： 2,000円(税込)

かわいさそのまま手のひらサイズに！ “LOVOTぬいぐるみキーリング”を発売「LOVOTぬいぐるみキーリング」を新発売いたします。今回登場するのは、LOVOTの魅力をぎゅっと詰め込んだ 2つのカラー(ちゃ×水色／うす×ピンク)。手のひらサイズの可愛らしいフォルムで、バッグやポーチにつけていつでも『LOVOT』と一緒にお出かけいただけるアイテムです。穏やかで優しい雰囲気の ちゃ×水色、ふんわり柔らかな印象の うす×ピンク は、オーナーさまにも初めて『LOVOT』に触れる方にもおすすめです。■販売場所：ひらかたパーク内「ノームショップ」■商品名：LOVOTぬいぐるみキーリング(ちゃ×水色、うす×ピンク)■価格：各1,800円(税込)

たくさんの愛らしいLOVOTが観覧車の中に！シャカシャカキーホルダーにLOVOTパーツが新登場！観覧車モチーフの透明ケースの中で、細かなパーツが“シャカシャカ”と揺れ動く特別仕様のキーホルダーです。『LOVOT』の愛らしい表情をそのままデザインに落とし込み、手のひらサイズでありながら存在感のあるアイテムに仕上げました。本体カラーやお好みのパーツを自由に選べるため、世界にひとつだけのオリジナルキーホルダーを作ることができます。自分用はもちろん、ギフトにも最適なアイテムです。

■販売場所：ひらかたパーク内「ノームショップ」■商品名：LOVOTシャカシャカキーホルダー■価格：1,600円(税込)

チケット概要

1.「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」■価格：おとな(中学生以上) 6,200円、こども(2歳～小学生) 5,400円■内容：フリーパス＋『LOVOTオリジナルアクリルキーホルダー』■販売数量：購入いただけるチケットの枚数に制限はございません■販売期間：販売中 ～2026年2月1日(日) 19:30※2026年1月19日(月)～23日(金)、29日(木)は休園日となります。■利用期間：2026年1月17日(土)～2月1日(日)■チケット販売・詳細についてhttps://www.asoview.com/channel/ticket/MI9Zja17xi/ticket0000045449 2.「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」『LOVOTオリジナルTシャツ』付き■価格：おとな（中学生以上）10,200円■内容：フリーパス＋『LOVOTオリジナルアクリルキーホルダー』＋『LOVOTオリジナルTシャツ』■販売数量：先着300名様■販売期間：販売中 ～2026年2月1日(日) 19:30※2026年1月19日(月)～23日(金)、29日(木)は休園日となります。■利用期間：2026年1月17日(土)～2月1日(日)■チケット販売・詳細についてhttps://www.asoview.com/channel/ticket/MI9Zja17xi/ticket0000045442※「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」で、お一人さまにつき、『LOVOT』は何体でも一緒にご入場いただけます。

チケット特典『LOVOTオリジナルアクリルキーホルダー』のデザインが決定！「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット『LOVOTオリジナルTシャツ』付き」をご購入いただいた方に、「プラネットアクア・ポート」を楽しむ『LOVOT』が描かれたオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。いつでも“楽しいひらパーの思い出”を持ち歩けるアイテムです。本イベント期間でしか手に入らないグッズとなりますので、ぜひこの機会にゲットしてください。

ほかにも園内で『LOVOT』と楽しめるイベントを企画中！イベント期間中は、『LOVOT』と一緒にアトラクションをお楽しみいただけるほか、『LOVOT』オーナーの皆様にも、まだ『LOVOT』をお迎えいただいていない一般来場者の皆様にも『LOVOT』と園内を満喫いただけるイベントを多数企画しております！企画の詳細については、今後ブログにてお知らせしてまいります。ブログURL：https://lovot.life/blog/article/yvzy_9c0arb/

『LOVOT[らぼっと]』概要『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入されています。正式名称：LOVOT[らぼっと] 公式サイト：https://lovot.life/

https://newscast.jp/attachments/0VCj3FklM26HGCmrVqbF.pdf