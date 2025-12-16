株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、さまざまな機器で使用できるヘッドセット『パックマンノイズキャンセリングヘッドセット』を2026年2月に発売いたします。

本製品は、世界中で人気のキャラクター「パックマン」がデザインされた、本格派ヘッドセットです。デザインは「クラシック」と「ネオンポップ」の全2種。付属の2.4GHzワイヤレスレシーバーをPCなどの機器のUSB Type-Cポートに接続することで、ワイヤレスで使用できます。低遅延で迫力のゲームサウンドが楽しめます。 また、3.5mmオーディオジャックも搭載しており、さまざまなオーディオ機器やゲーム機などに有線接続で使用可能。アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）を搭載し、ボタンひとつで周囲の雑音を軽減。マイク内蔵でボイスチャットも楽しめます。

『パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット』の特長

【特長1】パックマンデザインのヘッドセット

世界中で人気のキャラクター「パックマン」がデザインされた、本格派ヘッドセットです。デザインは「クラシック」と「ネオンポップ」の全2種類。

【特長2】ノイズキャンセリングで雑音を軽減！

アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）を搭載し、ボタンひとつで周囲の雑音を軽減。FPSなどで敵の足音や銃撃音などをしっかりと捉えることができます。また、ゲームのBGMも適度な音量で聴けるため、耳への負担も軽減できます。

【特長3】2.4GHzレシーバーで低遅延を実現！

付属の2.4GHzワイヤレスレシーバーをPCなどのUSB Type-Cポートに接続することで、ワイヤレスで使用可能。低遅延で迫力のゲームサウンドが楽しめます。また、3.5mmオーディオジャックも搭載しており、さまざまなオーディオ機器やゲーム機などに有線接続で使用可能。2つの接続方式で多数の機器に対応します。

【特長4】マイク内蔵でボイスチャットも楽しめる

マイクはプレイ中の邪魔にならない内蔵式。クリアなボイスチャットが楽しめます。※ノイズキャンセリング機能およびマイクは、2.4GHzレシーバー接続時のみ使用できます。

商品概要

【パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット】

■デザイン：クラシック／ネオンポップ■対応機種： PC(Windows 11)／USB Type-Cポート搭載のAndroidスマートフォン、iPhone(15シリーズ以降)などの機器または3.5mmオーディオジャック搭載のオーディオ機器／Switch2／Switch／PS5／PS4など※ノイズキャンセリング機能は、2.4GHzレシーバー接続時のみ使用できます。■セット内容： ヘッドセット×1、2.4GHzワイヤレスレシーバー(Type-C)×1、USBケーブル(USB A to Type-C、約1ｍ)×1、Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)×1■サイズ：約 175mm×89mm×199mm■重量：約217g■ドライバーユニット：Φ40mm ■再生周波数帯域：20Hz～20kHz■インピーダンス：32Ω■スピーカー感度：115dB±2dB■ワイヤレス通信範囲：約10m■マイクインピーダンス：2.2kΩ■マイク入力感度：-68dB±3ｄB■連続再生時間：約18時間■充電時間：約2.5時間■希望小売価格：税込 7,150円（本体 6,500円）■発売日 ：2026年2月予定■製品ページ ：https://www.type2.co.jp/products/pacmhs/■ライセンス表記：PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、各社のライセンス製品ではありません。

会社概要

株式会社タイプツー〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号●公式ホームページ：https://www.type2.co.jp/●公式インスタグラム：https://www.instagram.com/type_2_insta/●公式X：https://x.com/type2_official

一般のお客様からのお問い合わせ先

タイプツー ユーザーサポートhttps://www.type2.co.jp/contact/※24時間受付。 弊社営業時間（土日祝日を除く10:00-18:00） に順次返信します。