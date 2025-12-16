株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、淡路島にある「ハローキティ」の施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」とシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、各施設でしか手に入らない 限定グッズが詰まった福袋『AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND福袋』を、2026年１月1日（木）より順次、数量限定で販売開始いたします。

今年の福袋は、施設ごとに異なるオリジナルセットを展開。「HELLO KITTY SMILE」では、乙姫の衣装を着たハローキティのマスコットやぬいぐるみが必ず入る豪華セットを販売いたします。また「HELLO KITTY SHOW BOX」では、もちもちとした肌触りが大人気のりんごクッションが入った特別セットが登場。現地でしか手に入らない限定品が多数含まれた福袋です。新年の運試しにもぴったりな特別企画。淡路島でしか手に入らな限定グッズをお見逃しなく！

■『AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND福袋』 概要

発売期間： HELLO KITTY SMILE／2026年1月1日（祝・木）～HELLO KITTY SHOW BOX／2026年1月2日（金）～※無くなり次第終了内容： HELLO KITTY SMILE／5,500円（税込み）※限定20個HELLO KITTY SMILE／11,000円（税込み）※限定20個HELLO KITTY SHOW BOX／11,000円（税込み）※限定30個場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） HELLO KITTY SHOW BOX（兵庫県淡路市野島平林177-5）営業時間： HELLO KITTY SMILE／平日 11：00～18：00、休日 10：00～19：00HELLO KITTY SHOW BOX／ランチ公演／11：00～13：30、カフェ公演／14：00～17：00 ※カフェ公演は第1部 14：00～15：30、第2部 15：30～17：00の2部制問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9022

https://awaji-resort.com/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader