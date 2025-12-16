宝塚歌劇に関連する映像コンテンツの制作・販売を行っている（株）宝塚クリエイティブアーツがこの度、日本を代表する出版社の一つ（株）講談社とタイアップし、書き下ろし小説を映像化したブルーレイ作品を2026年3月20日（金）に発売します。

主演を務めるのは宝塚歌劇団月組の風間柚乃。企画段階から参加し、宝塚歌劇の舞台とは違った映像作品に初挑戦します。作・脚本は「猫弁シリーズ」など幅広い層から支持されている大山淳子氏、映像監督は数多くの短編映画で国内外から高い評価を得ている安村栄美氏が担当、充実のスタッフ陣がキュートで心温まるSF転生ものがたりを表現しました。

ショートドラマBlu-ray発売に先駆け、小説を2026年1月21日（水）に発売します。ダイナミックなストーリーと緻密に描かれた登場人物の心の機微で、ドラマとは一味違う世界が展開します。

この機会に宝塚歌劇の新たな魅力をお楽しみください！





【あらすじ】

引きこもりの漫画家の風乃夕。異世界ヒーローものが大ヒットし、あまりの忙しさに恋もできず青春もない。連載を終わらせるため主人公・京を殺して眠りにつくと、殺したはずの京に起こされる。「お前が俺になって、悪と戦え」。夕は自分が描いた漫画の世界、2222年へ引き摺り込まれる―。





■ブルーレイ情報

タイトル：ショートドラマBlu-ray「2222（クアッド ツー）」

品番：TCAB-294

発売日：2026年3月20日（金）

価格：9,900円（税込）※初回生産限定

収録分数：本編約15分＋メイキング映像約60分（予定）フォトブック付き

出演：宝塚歌劇団月組 風間柚乃／瑠皇りあ・七城 雅・花妃舞音・雅 耀





キャトルレーヴ各店、キャトルレーヴオンライン

https://www.tca-pictures.net/shop/press/251216_2222.html

全国特約店にて発売





■書籍情報

タイトル：『2222（クアッド ツー）』（著者 大山淳子）

発売日：2026年1月21日（水）

価格：2,365円（税込）ISBN 978-4-06-541366-1





【ブルーレイに関するお客様からのお問い合わせ先】

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

メールアドレス： info-tca@takarazuka-revue-support.jp





【書籍に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 講談社

出版 03-5395-3505 販売 03-5395-5817









株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/248f1a336039bfd96960f0b80b3fb78642b4d909.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1