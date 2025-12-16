2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLEGEND FES °ìÌë¸Â¤ê¤Î¿·½Õ¡ª¥³¥é¥ÜSP¡×Âè3ÃÆ½Ð±é¼Ô²ò¶Ø iLiFE!¡¦iON! ½Ð±é·èÄê¡ª
LEGEND FES¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü(¶â)Zepp Haneda¤Ë¤Æ¡ÖLEGEND FES °ìÌë¸Â¤ê¤Î¿·½Õ! ¥³¥é¥ÜSP¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò½Ë¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸½Ìò¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢À¤Âå¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤²»³Ú¤Î½Ëº×¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£½Ð±é¼ÔÂè3ÃÆ¡ÖiLiFE!¡×¡ÖiON!¡× ²ò¶Ø¡ª
11·î28Æü(¶â)¤Ë¡¢Ìð¸ý¿¿Î¤¤µ¤ó¤äÂ¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢SKE48¡¢22/7¡¢AMEFURASSHI¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ë2ÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º1ÁÈÌÜ¤Ï¡¢2020Ç¯6·î27Æü¤Ë·ëÀ®¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¡Ö»ä(i)¤Èµ®Êý(!)¤Çºî¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤ò·Ç¤²¡¢·ëÀ®Ä¾¸å¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¡ÖiLiFE!¡×¡£
ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö·¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØONELiFE!¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¡ÖiLiFE!¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Fear, and Loathing in Las Vegas¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦Spotify O-WEST¤ÇHEROINES¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½êÂ°¿Íµ¤¥°¥ëー¥×¡¦iLiFE!¤ÎËåÊ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀµ¼°¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡ÖiON!¡×¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ö¥É¥ó¥º¥Ð¤¤å¤ó¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢Íâ5·î¤Ë¤Ï»Ð¥æ¥Ë¥Ã¥ÈiLiFE!¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â¼Â»Ü¡£°Ê¹ß¡¢Zepp Shinjuku¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ê¤É¼çÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ØÀºÎÏÅª¤Ë½Ð±é¡£
2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¡ÔFirst Tour 2025¡Ø1ON!¡Ù¡Õ¤ò³«ºÅ¡¢¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢·ëÀ®¤«¤éÃ»´ü´Ö¤Ç¥é¥¤¥ÖÅ¸³«¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁý°÷¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖiON!¡×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¸Â¤ê¤Î¹ë²Ú¥¹¥Æー¥¸¤ò³§ÍÍ¤ÎÌÜ¤Ç¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ãLEGEND¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢Â¼»³ºÌ´õ and more¡ª
¡ãARTIST¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
iON!¡¿iLiFE!¡¿AMEFURASSHI¡¿°ð¾ì°¦¹á¡¿¹¾äÆÍµÆà¡¿SKE48¡¿¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥à¡¿¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¿¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¡¿BNSI¡¿LumiUnion(¢¨º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)¡¿Onephony¡¿22/7¡¿and more¡ª
¹ðÃÎ²èÁü
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§LEGEND FES
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Zepp Haneda (TOKYO)
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)
·ô¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1³¬Á°Êý¥¨¥ê¥¢ 9,900±ß¡¿1³¬°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢ 5,900±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2³¬¼«Í³ÀÊ 9,900±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨1³¬ ¥¨¥ê¥¢Æâ¼«Í³ ¢¨2³¬VIPÀÊ »ØÄêÀÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Á´·ô¼ï 1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§LEGEND FES À©ºî°Ñ°÷²ñ
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§TIGET
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ) 18:00～
°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä½ªÎ»Æü¡§ 2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ) 23:59
¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://legendfes.info/ticket/
¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸
¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢²»³Ú¤È´¶Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤Þ¤È¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¡£ Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶½Ê³¡¢Ç®¶¸¡¢´¿À¼¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Ø¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ÎÂè°ìÊâ ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·½Õ¤ò½Ë¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£