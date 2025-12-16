TVアニメ「忍たま乱太郎」の年末年始に使えるLINEスタンプ最新作がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「忍たま乱太郎」のLINEスタンプ最新作を2025年12月16日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337105&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337105&id=bodyimage2】
TVアニメ「忍たま乱太郎」のLINEスタンプ最新作がインクルーズの販売アカウントより配信開始！年末年始に使いやすい「あけましておめでとう」や「良いお年を」などのスタンプが盛り沢山！是非、年末年始でもTVアニメ「忍たま乱太郎」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】忍たま乱太郎 Vol.14
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32147234
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■忍たま乱太郎
【OFFICIAL SITE】https://www.nhk-character.com/character/nintama/
【OFFICIAL X】https://x.com/nep_nintama
（C）尼子騒兵衛／NHK・NEP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ