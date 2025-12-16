3Dマルチビーム走査ソナーの世界市場2025年、グローバル市場規模（単一周波数マルチビームソナー、二重周波数マルチビームソナー）・分析レポートを発表
2025年12月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「3Dマルチビーム走査ソナーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、3Dマルチビーム走査ソナーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の3Dマルチビーム走査ソナー市場は、2024年に1億8,000万米ドル規模で評価され、2031年には2億5,800万米ドルへと拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は5.4％とされています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国における政策適応の状況を分析し、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響について総合的に評価しています。
3Dマルチビーム走査ソナーは、複数の音響ビームを同時に送信することで、水中の広範囲かつ高精度な画像や視線データを取得する技術です。従来の単波束ソナーや側面走査ソナーと比較して、より詳細な三次元地形情報を生成でき、複雑な水中環境の調査や位置把握に適しています。
本レポートでは、メーカー別、地域・国別、種類別、用途別に定量・定性データを整理し、市場の変化要因を多角的に分析しています。2025年における主要企業の市場シェア推計や代表的製品例も提示されています。
________________________________________
本レポートの主要目的は、世界および主要国市場の機会総量を算定し、3Dマルチビーム走査ソナーの成長可能性を評価し、製品および用途別の将来予測を行い、市場競争に影響する主要因を明確にすることです。
さらに、企業概要、売上数量、収益、価格、粗利益、製品構成、地理的展開、技術開発などの観点から、Teledyne Marine、iXblue、Water Linked、Blue Robotics、Wassp、Furuno Electric、Yusea、Zhonghaida、Aohi といった企業を対象に詳細なプロファイル分析を行っています。
市場成長を押し上げる要因や制約要因、新製品投入などの動向についても重要な洞察がまとめられています。
________________________________________
市場セグメントは種類別に単周波多波束ソナーと二重周波数多波束ソナーの2分類とされ、用途別には海洋資源探査、海底地形調査、海洋考古、海底パイプライン・ケーブル点検、軍事、漁業、その他が含まれます。
2020年から2031年にかけて、各セグメントの消費額、販売数量、平均販売価格の予測を通じて、特定分野での成長可能性を把握できる構成となっています。用途ごとに異なる需要特性があり、とくに海底調査や資源探査分野では高解像度化の需要が強まっていることが指摘されています。
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に販売数量、消費額、成長率を明確に示しています。
北米と欧州は技術採用が進んでいる先進市場として一定の需要を維持し、アジア太平洋地域は海洋開発の活発化に伴い高い成長が期待されています。また、国別では2020年から2025年までの販売数量と市場シェアが整理され、2026年から2031年にかけての地域別・用途別・種類別予測が提示されています。
________________________________________
市場ダイナミクスの分析では、推進要因として海洋探査活動の拡大、水中インフラ点検の需要増加、技術高度化による精度向上が挙げられています。
