TechShare株式会社、人型でない超多軸の多指ハンドTesollo DELTO Gripper販売開始のお知らせ
TechShare株式会社（本社：東京都、資本金8,500万円、代表取締役：重光貴明、以下「TechShare」）は、韓国Tesollo社のDELTO Gripperの国内販売を2025年12月12日付で開始したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337070&id=bodyimage1】
今回、TechShareが販売を開始したTesollo社のDELTO Gripperの多指ハンド（Dexterous Hand）は、
1指ハンドから5指ハンドまでの多軸の指を搭載したDexterous Handの製品シリーズを揃えていますがヒューマノイドに搭載する人型の5指ハンドのような人の手で作業を代替するために設計されたDexterous Hand製品とは一線を画し、特に主力製品の12自由度の3指ハンドと18自由度の4指ハンドは、人型ハンドより合理的な機構にすることで、より柔軟に複雑な作業をするためデザインされています。
コンパクトさを求められる人型のDexterous Handと比較して、把持力、耐久性、堅牢性、柔軟性が格段に高く、人型を超える可動範囲が確保できるので、工場などで利用するケースでは、ほとんどすべてのワークをピックアップするなど広範な複雑な作業を簡単に実現できる多指グリッパーとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337070&id=bodyimage2】
また、DELTO Gripperの製品ラインには、20kgダンベルも把持できるパワフルな20自由度の人型機構の5指ハンドもあります。人間が動作を教授しやすい人型機構のハンドを使いたいニーズでは、この選択肢も選択できます。ただし、ハンド重量が約1.7kgあるので、標準的な人間サイズ以下のヒューマノイドに搭載することは難しいケースも多く、可搬重量がある程度あるロボットアームに搭載して利用することを想定した5指ハンドとなります。工場などの一部複雑な作業を行うニーズでの選択肢として、ご活用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337070&id=bodyimage3】
TechShare 代表取締役 重光貴明は、下記のように述べています。「従来、工場では各工程専用のエンドエフェクタや1軸または2軸のシンプルなグリッパーを使うことが多かったが、多品種少量生産や製品ライフサイクルの短期化で製造工程の頻繁な変更に悩まされることも多くなってきています。Tesollo社のDELTO Gripperは、人型を過度に意識しない柔軟なデザインで、FAなどの現場で合理的な作業性能を追求した機構と形状で、工場内の幅広い作業に対応する万能ハンドとして、利用することができる革新的なロボットハンドです。人間の作業者は、工業で作業するための最適な機構や形状ではありませんが、これをモデルとしたヒューマノイドロボットも工場で働く合理的なロボットではありません。人型を過度に意識しない超多軸のDELTO Gripperを使うことで、お手持ちのロボットアームをヒューマノイドを超える柔軟な作業性能と幅広い作業に対応できる能力を持つロボットアームにアップグレードし、貴社の生産性を次の段階に上げることができます。」
＜DELTO Gripperの主な製品＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337070&id=bodyimage4】
DELTO Gripperの主な製品のスペック
1.DG-3F ほとんど全てのワークを1つのハンドで取れる「12自由度の超多軸3指ハンド」
□ DG-3F-M 堅牢なパワーハンド
・DoF（自由度）：12軸（各指：4軸）
・本体重量 ：1,114g
・最大把持重量
つまみ把持時（Pinching） ：定格2.5kg （最大：5kg）
