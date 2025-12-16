「ブラウンダスト2」LINEアニメーションスタンプが、日本のLINE Creators Marketではインクルーズの販売アカウントより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「ブラウンダスト2」のLINEアニメーションスタンプを2025年12月16日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336992&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336992&id=bodyimage2】
「ブラウンダスト2」のLINEアニメーションスタンプが、日本のLINE Creators Marketでは、インクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも「ブラウンダスト2」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】 ブラウンダスト2 胸いっぱいスタンプ Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32274822
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■ブラウンダスト2
遥か昔、カリアン帝国の支配から逃れ、
五つの王国の統治下で平和を謳歌してきたスベルン大陸。
だが、不吉な魔力の闇が広がり、
五つの王国の運命は徐々に歪んでいく。
増していく戦争の火種で緊張は高まるばかり、
やがて運命は恐ろしい魔の手を伸ばす…
【OFFICIAL SITE】https://www.browndust2.com/ja-jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/BROWNDUST2_JP
（C）Neowiz ＆ GAMFS N Inc.
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ