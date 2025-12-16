APACにおける関税圧力がメドテック成長に与える影響
市場概要
アジア太平洋地域は医療機器分野で最も速く成長している地域の一つであり、医療需要の増加、高齢化、先進的な医療機器への投資拡大がその背景にある。グローバル マーケット モデルによれば、APACの医療機器市場は2024年の消費ベースで191.7億ドルと評価され、2029年まで年平均成長率9.3パーセントで拡大すると見込まれている。
堅調な見通しがある一方で、関税上昇や貿易摩擦は業界に新たな負担を与えている。診断画像装置、メディカルロボット、検査用備品に至るまで、関税率の引き上げは輸入コストを押し上げ、APAC各市場で価格設定や調達の方針に影響を与えている。
今日これが重要な理由
関税の上昇はメーカー、流通業者、病院、その他の医療提供者にとって直接的なコスト負担となる。原価上昇を受け、多くの病院が設備更新を延期したり調達量を抑えたりしており、その結果で先進的で高価値な技術の普及が遅れることになる。APACでは2024年から2029年にかけて約900億ドルの市場価値が追加される見込みであり、コストの持続的上昇は革新的なメドテック製品へのアクセスを制約する可能性がある。
なぜ米国の関税がAPACに影響するのか
関税の議論はしばしば米国内の価格や可負担性に焦点が当たりがちだが、その影響は世界的に波及する。APACで使われる高付加価値の医療機器や主要部品の多くは米国や欧州で生産されている。完成品あるいは半導体、センサー、特殊合金といった重要部材に課される関税はサプライチェーン全体のコストを押し上げる。最終的な組み立てがAPACで行われたとしても、こうした世界的なコスト増は病院や患者まで波及する。APACの多くの医療制度は予算枠が厳しいため、わずかな価格上昇でも命に関わる技術の導入が遅延する場合がある。
主要メドテックセグメントへの影響
● APACの診断画像装置市場は2024年に121億ドルで、成長率は5.2パーセント。高い輸入依存度により関税によるコスト上昇の影響を受けやすい。
● APACのメディカルロボット市場は2024年に37億ドルで、年平均成長率は20.6パーセントと急成長している。多くのシステムが域外で製造されていることから、関税上昇は価格を押し上げ、コスト意識の高い市場での普及を抑える恐れがある。
● 体外診断（In vitro diagnostics）は2024年に301億ドルで、年平均成長率は12.7パーセント。試薬や重要部材への関税は検査コストを上げ、検査機関や医療提供者の負担増を招く可能性がある。
● 病院用品は2024年に162億ドルで、成長率は5.4パーセント。消耗品の一部は現地生産されているものの、輸入部材が運用コストに影響を与えている。
企業の対応
メドテック企業は関税リスクに対して様々な対策を進めている。主な取り組みは次の通りである。
● 地域製造拠点やメドテックパークを整備し、現地化を進める（インドのメイク・イン・インディアに類する施策を含む）
● 調達先を多様化し、関税負担の小さい国からの供給を増やす
● 必要医療機器に対する関税免除を申請する
● 関税負担の大きい部材を現地代替品で置き換えるよう製品設計を見直す
● 地域の販売代理店や規制当局との連携を強め、物流とコンプライアンスを効率化する
地域別の動向
中国は国内生産能力の拡大と輸入依存削減のための政策を進めている。インドは誘致プログラムや医療機器パークへの投資を通じてローカルエコシステムを強化している。マレーシア、タイ、ベトナムなどの東南アジア諸国は、多様化したサプライチェーンを求める企業にとって魅力的な代替拠点として浮上しており、競争力ある製造環境と政府支援が後押ししている。
課題と留意点
現地生産の拡大は関税依存を減らす手段となるが、大規模な投資と長い開発期間を必要とする。さらにAPAC域内では規制が分散しており、市場参入や拡大を難しくしている点もある。現地パートナーと知的財産を共有することに伴うリスクも多国籍メドテック企業にとって注意点である。
見通し
関税による逆風があるものの、APACのメドテック市場は引き続き力強く推移すると予想される。メディカルロボット（20.6パーセント）や体外診断（12.7パーセント）などの高成長分野が市場拡大を牽引し続ける見込みだ。関税圧力はサプライチェーンの地域分散やより強靭な調達戦略を加速させるだろう。
結論
関税の上昇はコストを押し上げるだけでなく、APACにおけるメドテック企業の事業運営を再構築している。これらの圧力により現地生産へのシフト、調達多様化、効率的なサプライチェーンモデルの採用が進む。地域戦略を早期に実行した企業が、2029年に290億ドルを超えると見込まれる市場で優位に立つだろう。
配信元企業：The Business research company
