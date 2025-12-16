シンガポール缶詰市場は、長期保存食品の革新とプレミアムな利便性トレンドを再構築する堅調な年平均成長率（CAGR）9.1％に牽引され、2033年までに51億3000万米ドルに達すると予測されている
シンガポール缶詰市場は、2024年から2033年までに23億4000万米ドルから51億3000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）が9.1%で成長すると見込まれています。この市場の成長は、消費者の食生活の多様化、便捷性への需要、そして新しい食文化の影響を受けています。缶詰食品は長期間保存ができ、消費者にとって便利で手軽な選択肢となっており、今後も市場の成長が期待されています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
シンガポールでは、可処分所得の増加が缶詰食品市場を牽引する重要な要素です。シンガポールの経済が成長する中で、多忙なライフスタイルを送る消費者は、長期間保存できる食品を選ぶ傾向が強まっています。特に、シンガポール統計局によると、2023年の個人可処分所得は前年同期比で4.9%増加しており、この増加が缶詰食品の需要を押し上げています。また、シンガポールの若年成人は長時間働く傾向があり、このライフスタイルの変化も缶詰市場の成長に寄与しています。
市場の制約
一方で、シンガポールの缶詰市場は、地政学的な緊張が高まることによる貿易ルートの混乱の影響を受けやすいという課題も抱えています。特にシンガポールは食料供給の多くを輸入に依存しており、貿易の混乱や供給チェーンの問題が価格の変動や製品供給に影響を与える可能性があります。地政学的なリスクが市場に与える影響は、缶詰メーカーにとっても大きな課題となっています。
市場機会
シンガポール缶詰市場における新たな機会として、有機食品やクリーンラベル食品への消費者の関心の高まりが挙げられます。消費者は、化学物質を使用していない自然な食品を好む傾向が強まっており、有機缶詰製品に対する需要が増加しています。環境への配慮や健康志向の高まりにより、有機食品市場は今後ますます拡大していくと予測されています。このトレンドは缶詰市場にも波及し、特に有機缶詰の普及が進むと考えられます。
主要企業のリスト：
● Ayam Brand
● Del Monte Pacific Limited
● Fraser & Neave, Limited
● Ocean Canning Singapore Pte Ltd
● Unirise Asia Pte Ltd
● Nestlé S.A.
● Heinz
● Campbell Soup Company
● Conagra Brands, Inc.
市場セグメントの分析
タイプ別分析
シンガポール缶詰市場では、野菜缶詰が最大のセグメントを占めています。消費者の健康志向と、食生活における野菜の取り入れやすさが背景にあります。特に、ベジタリアンやビーガンのライフスタイルを支持する消費者が増えているため、野菜缶詰の需要は今後も伸び続けると見込まれています。トウモロコシやエンドウ豆といった一般的な食材に加えて、アーティチョークやアスパラガスなどのエキゾチックな野菜も人気が高まっています。
人口統計別分析
シンガポール缶詰市場では、世帯サイズによって消費パターンが異なり、特に大世帯はファミリーサイズの缶詰を選び、小世帯は小分けされた商品を選ぶ傾向があります。シンガポールの世帯数は年々増加しており、これが市場に与える影響は大きいです。特に、2023年の世帯数は1,425,100世帯に達し、過去10年間で21.3%の増加を見せており、世帯規模に応じた製品展開が求められています。
