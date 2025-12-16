【ams OSRAMプレスリリース】LED輸送向けの新ソリューションによりCO2排出量を80%削減、紙がプラスチックを超える選択肢に
※本プレスリリースは、2025年11月26日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したプレスリリースの抄訳版です。
ams OSRAMとZumtobel Groupは、LEDストリップやコンポーネントの輸送に使用されるプラスチックリールの代替品となる紙リールを共同で開発しました。この紙リールは、重量を1/3以上、CO2排出量を3/4以上削減し、環境面のバランスを大幅に改善します。新しいリールによっていかなる追加コストも発生しません。これは、電子産業における持続可能なサプライチェーンの実現へ向けた重要な一歩となります。
紙は、プラスチックに対していくつかの利点があります。プラスチックリールの重量は217グラムですが、紙リールはわずか140グラムで、約35%軽量化されます。プラスチックリールの原料抽出、製造、廃棄はおよそ1.075キログラムのCO2換算排出量を生じますが（*1）、紙リールはわずか203gで、約80%減少できます。一部地域では、プラスチックの廃棄に費用がかかることさえありますが、紙はより再生可能・生分解可能です。
具体的には、ams OSRAMが毎年50万個を超えるプラスチックリールを紙リールに置き換えた場合、プラスチック108トンとCO2排出量436トンを削減することができます。同時に、年間輸送重量は38.5トン低減されることになります。したがって、紙の使用は輸送コストと廃棄物を削減できるだけでなく、製造から廃棄に至るまで、サプライチェーン全体にわたってCO2排出量を削減することもできます。
持続可能性と産業適合性
紙リールの安定性、取り扱いやすさ、クリーンさは、LEDの製造と製品安全性の厳格な要件を満たします。ams OSRAMとZumtobel Groupによる広範囲にわたる試験では、紙リールの性能特性がプラスチックリールと同等であることが証明されています。紙のソリューションは、電子部品をプリント配線板上に組み込むための高度に自動化された生産ラインである、業界標準のSMTライン上でも同等の効率と形状を維持し、優れたパフォーマンスを発揮しました。パーティクルの安全性も確認されており、クリーンルームの厳格な要件を満たしています。また、紙リールは、プラスチックリールと同じ数のコンポーネントを保持するように設計されています。
信頼を基盤とする協力関係がもたらすイノベーションの強み
ams OSRAMサステナビリティ責任者のMartin Bachlerは次のように述べています。「紙リールは、当社のプロジェクトパートナーであるZumtobel Groupとの信頼を基盤とするコラボレーションを通じ、マレーシアの当社チームが主導して開発されました。より環境に配慮したいと考えるなら、古い規範に疑問を投げかける必要がありますが、それにはオープンな思考と勇気が必要です」
Zumtobel Groupのグローバル技術調達担当シニアディレクター、Bernhard Apsner氏は次のように述べています。「持続可能な紙リールに関する当社とams OSRAMのコラボレーションは、持続可能性がチームでの取り組みであることを今一度確認するものです。私たちはこのプロジェクトの始動と、資源効率に優れたパッケージングソリューションの開発におけるコラボレーションを誇りに思っています。このプロジェクトは、Zumtobel Groupのサステナビリティ戦略に沿ったものです。当社はこの戦略で自らが段階的により持続可能な企業となるとともに、顧客やパートナーと連携し、より持続可能な未来を形作る取り組みを推進しています」
