｢明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン｣ 2026年1月5日(月) 新発売

ラーメン界隈の新潮流 “鴨だし白湯”、注目の一杯が登場 !

｢明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン｣ を2026年1月5日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん ｢明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン｣ を、2026年1月5日(月) に全国で新発売します。

もっちり食感のノンフライ麺に

鴨の香りが際立つ濃厚なスープでリッチな気分♪





「明星 麺神カップ」は特長であるもっちり食感の麺を生かしたお店品質の一杯を提供しており、ラーメン好きの間で話題となっているメニューを取り上げています。今回はトレンドの「鴨だしラーメン」を、濃厚な白湯ラーメンとして仕立てた「鴨だし白湯ラーメン」を発売します。

近年、「鴨だしラーメン」を提供するラーメン店が増加し、人気店も登場するなど、トレンドになっています。それをうけ、従来の鴨だしラーメンは淡麗系スープが主流でしたが、現在は濃厚な白湯系スープのメニューも増加。「鴨だし白湯ラーメン」は、新たな人気メニューとして注目を集めています。

｢明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン｣ではもっちり食感のノンフライ麺に合う、鴨の旨みが詰まった濃厚なスープに、別添の「鴨の香り深まる特製たれ」を加えることで、鴨の風味とコクを存分に味わえるリッチな一杯に仕上げています。具材は鶏団子や、鴨と相性の良いねぎを使用し、食べ応えもあり、スープとの相性も抜群です。

寒い時季にもぴったりな濃厚な「鴨だし白湯ラーメン」を、麺神カップでぜひお試しください。

■商品特長

麺 : 食べ応えのあるもっちり食感の極太ノンフライ麺。

スープ : 鴨を焼いたような香ばしい風味を効かせ、鴨の旨みが詰まった濃厚な白湯スープ。

別添 : 鴨の香り深まる特製たれ。

具材 : 鶏団子、小ねぎ、輪切りねぎ、斜め切りねぎ。

■商品概要