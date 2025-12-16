株式会社レスポン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森田真基）は、イベント向け早押しクイズサービス「レスポンクイズ」において、「ビデオ出演機能」を無料でお試しいただけるキャンペーンを実施いたします。

「ビデオ出演機能」は、クイズ参加者が自身のスマートフォンやPCから、会場のプロジェクター画面にリアルタイムで登場できる機能です。

新年会やキックオフ、入社式など、参加型イベントが増えるこの時期に、早押しクイズとビデオ出演を組み合わせることで、会場全体の一体感をより高めたイベント演出が可能になります。



ビデオ出演機能とは

レスポンクイズのオプション機能である「ビデオ出演機能」は、イベント主催者がランキング画面から任意のクイズ参加者を指名し、ビデオ出演をリクエストできる仕組みです。

ランキング画面には、

・各問題の正解スピードランキング

・総合得点ランキング

・不正解者のスピードランキング

などが用意されており、出演を依頼したい参加者の名前横に表示されるビデオカメラボタンを押すだけで、簡単に出演リクエストを送信できます。

リクエストを受け取った参加者は、スマートフォンの画面が自動的に応答画面へ切り替わり、応答ボタンをタップすると即座にビデオ出演が開始されます。なお、音声のオン・オフは主催者側で設定可能です。

専用アプリのインストールは不要で、スマートフォンのブラウザから手軽に参加できます。スマートフォンだけでなく、タブレットやカメラ付きPCからの利用にも対応しています。

ご紹介動画もご覧ください （ https://youtu.be/W4P47Osb3rM ）。



ビデオ出演のリクエストが届いたときのスマートフォンの画面



応答ボタンをタップすると、ビデオ出演開始。ランキング画面に自撮り映像が表示される

キャンペーン概要

2026年1月から4月末までの期間中、イベントで「レスポンクイズ」をご利用のお客様は、通常は有料オプションである「ビデオ出演機能」を無料でご利用いただけます。

活用方法は多彩。イベントのコミュニケーションが広がります

ビデオ出演は、クイズに参加しているすべての方が対象となるため、ランキング上位者への出演依頼に限らず、さまざまな演出が可能です。

例えば、途中まで上位だったものの逆転されてしまった参加者へのインタビューや、「20周年イベント」における20位の参加者へのコメント依頼、クイズを間違えてしまった人へのインタビューなど、イベントテーマに合わせた柔軟な運用ができます。

オンライン・ハイブリッドイベントはもちろん、リアルイベントにおいても、大スクリーンに自身の姿が映し出される体験は、参加者にとって印象的なものになります。



クイズを間違えた人がビデオ出演しているときには × (バツ) マークが付きます



巨大スクリーンに自分が映るかも?!

SNSの普及により自撮り撮影が日常化した今、クイズ中のビデオ出演を通じて、参加者の自然で楽しいリアクションを引き出すことが期待できます。 この機会にぜひ、「早押しクイズ」×「ビデオ出演」が生み出す、新しいイベント体験をお試しください。

