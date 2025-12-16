NOK、「研究営業アライアンス」に新規参画　企業連携により研究のビジネス化を目指す

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、2025年12月より、一般社団法人研究営業アライアンス（本社：東京都文京区向丘、共同代表：夏目 哲、西野 成昭、以下「研究営業アライアンス」）に参画します。今回の参画を通じ、異業種の技術や知見を融合し、研究成果を商品化・事業化へ導く体制やネットワークを整備・強化することで、新たな価値創出と社会実装につながる共創を目指します。

NOKグループは、シール技術をはじめとする独自の要素技術を基盤に、多様な産業の発展を支えてきました。「可能性を技術で『カタチ』に」をパーパスに掲げ、社会価値の創出につながるモノづくりをグローバルに展開しています。有機化学と機械工学を基盤としたこれまで培ってきた独自技術を強みに、xEV領域・グリーンエネルギー領域などの重点分野で研究開発を進めています。こうした活動をさらに発展させるために、「研究営業アライアンス」が提供するオープンイノベーションの場を活用し、異業種企業との連携や協業を通じて研究成果の社会実装を加速させていきます。

■研究営業アライアンス

研究営業アライアンスとは、一般社団法人研究営業アライアンスが事務局となり、日本の各業界を代表

する参画企業の研究開発部門同士が連携するオープンイノベーションネットワークです。企業の枠を越

えた研究シーズとニーズのマッチングによる研究の社会実装化および事業化を目指す取り組みです。

・ホームページ 一般社団法人研究営業アライアンス

■NOK株式会社

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。