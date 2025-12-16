トライベック株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋）は、「スマートフォンサイトユーザビリティランキング2026<企業サイト編>」を発表いたしました。本ランキングでは<企業サイト（PC）編>で対象としている150社のうちBtoC事業を展開する50社を対象に、全7業界・50サイトの企業サイトにおけるユーザビリティ（使いやすさ）が担保されているかを100点満点で評価いたしました。調査は2025年8月下旬から11月上旬にかけて実施いたしました。





スマートフォンサイトユーザビリティランキング2026＜企業サイト編＞ トップ10

調査結果の概要

今回実施した調査のうち、ユーザビリティランキングスコアの平均スコアは81.65点（昨年：81.42点）となり、昨年比で0.23ポイント増加する結果となりました。

昨年に引き続き、スマートフォンサイトにおいてもJ:COMが1位となり、PCサイトと合わせてトップとなりました。2位のソフトバンクも前年同様ランクイン、5位にはUQコミュニケーションズが見られるなど、情報通信業界の企業が続いて高評価となっています。

ランキング10位圏内に注目すると、昨年10位以内にランクインしている企業が引き続きランクインしており、継続してサイトのユーザビリティを担保しています。一方、8位には昨年11位だった三井住友海上、10位には昨年12位のキリンが10位以内にランクインする結果となりました。





上位企業のスマートフォンサイトに見られる取り組み

1.スマートフォンならではの閲覧環境への適応

スマートフォンでサイトを訪れるユーザーは、外出時やながら利用など短時間で情報を取得したい場面が想定され、限られた画面幅の中でも直感的に内容を理解でき、迷わず目的へ到達できるようなサイトの提供が求められます。





そのような中で、J:COMやソフトバンクなど通信業界の企業がランキングで引き続き高い評価を獲得しています。サービスの種類が多岐にわたるにもかかわらず、アイコンやビジュアルを効果的に用いて内容を整理し、ユーザーが目的の情報へ迷わず進める点などが評価されました。





また、今年スコアが上昇した東京海上日動や日本生命では、操作時のレスポンスやページ読み込みの速度の向上、レイアウトの統一、metaタグなどのサイト情報の適切な記述など、基盤整備を進めることでスマートフォンでも快適に閲覧できる環境を整えていました。さらに、契約者向け・検討者向けの導線整理やサポート導線を目立たせるなどコンバージョン導線に工夫が見られ、スムーズにアクションを起こせるようなサイト設計になっている点が評価されています。





2.AI時代の情報収集に対応したコンテンツ発信

今年はAIの普及により手軽に情報収集を行えることを踏まえ、企業サイト内で独自性・専門性・信頼性の高いコンテンツの発信を行っているかを新たに評価観点として加えています。上位企業では生活に役立つ知識の発信、サービスや技術に関するコラム、利用者のリアルな声の紹介などのコンテンツを用意し、企業ならではの知見や価値を届けている点が評価されました。

<企業サイト（スマートフォン）編>評価対象

「情報通信」、「自動車・自動二輪」、「銀行・クレジットカード」、「証券・保険」、「商社・流通・小売」、「食品・飲料・生活用品」、「鉄道・運輸」の7業界、50サイト。





評価方法

トライベック・ブランド戦略研究所のユーザビリティ診断プログラムを用いて、「A.アクセス性」、「B.サイト全体の明快性」、「C.ナビゲーションの使いやすさ」、「D.コンテンツの適切性」、「E.ヘルプ・安全性」の5つを評価軸におき診断を実施。





＜参考資料＞

企業サイト（スマートフォン）トップ10 ※（）内は前年順位

順位 企業/サイト名

１．J:COM（1）

２．ソフトバンク（2）

３．松井証券（3）

４．明治（5）

５．UQコミュニケーションズ（4）

６．三越伊勢丹ホールディングス（9）

７．損保ジャパン（6）

８．三井住友海上（11）

９．三菱自動車（8）

10．キリン（12）





企業サイト（スマートフォン）業種別トップ10 ※（）内は前年順位

順位 業種名

１．情報通信（1）

２．食品・飲料・生活用品（2）

３．証券・保険（3）

４．鉄道・運輸（4）

５．自動車・自動二輪（5）

６．商社・流通・小売（6）

７．銀行・クレジットカード（7）





◎ Webユーザビリティランキング2026<企業サイト（PC）編>についてはこちら

URL：https://brand.tribeck.jp/usability/





◎主要企業50サイトのランキング結果をすべてご覧になりたい方はこちら

URL：https://brand.tribeck.jp/usability/ranking/2026sp/





◎「Webユーザビリティランキング2026 ＜企業サイト編＞調査報告オンラインセミナー」を開催いたします。

セミナーの詳細についてはこちら

URL：https://www.tribeck.jp/event/webinar/20260115/





【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/

【本調査に関するお客様からのお問い合わせ先】

トライベック株式会社 トライベック・ブランド戦略研究所所長 長谷山

TEL：03-5413-0177 ／ E-MAIL：mail@tribeck.jp







