歌手・俳優としてジャンルを超えて活躍を続ける加藤和樹が、2025年最後となる単独LIVE「KAZUKI KATO TREASURE BOX 2025 -MAN TO MAN2-」を、12月14日（日）、15日（月）の二日間にわたって東京・COTTON CLUBにて開催した。昨年に引き続き、ピアニスト・吹野クワガタと、MAN TO MANというそのタイトル通りデュオ編成で臨んだ今回のステージ。場内を満たす上質な空気の中、加藤の真骨頂であるミュージカルナンバーが静かに、そして熱く紡ぎ出される。吹野クワガタの奏でるピアノの旋律とともに加藤がステージに姿を現し2025年に自身が出演したミュージカル作品などキャリアに刻まれた作品たちが次々と蘇る。その他にもJ-POPやディズニーなど多彩なナンバーが並び、彼の持つ表現力の広さと深さを改めて証明した。そして、この夜、ひときわ強いメッセージを放ったのが、世界人権デーの12月10日に公開されたばかりの楽曲『アウトキャスト』だ。東京大学の学生が立ち上げたボイス・オブ・ユース JAPAN（VoYJ）の7周年記念ソングとして発表されたこの曲は「違い」をテーマにしたメッセージ性の強い楽曲。発表直後のこの楽曲に込められた熱い想いは会場に集まったすべての人の心に深く響き渡った事だろう。ライブの最後には、自身が作詞作曲を手掛けた楽曲「for us」を歌唱し、感動的なフィナーレを迎えた。全16曲を披露し、まさに2025年を締めくくるに相応しい、ファンにとって特別な“宝箱”のような濃密で特別な一夜となった。さらに、2026年にデビュー20周年を迎える加藤和樹の47都道府県ライブ以降に開催される「Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2026」の日程も公開され、アニバーサリーイヤーへ向けた期待が高まる。

■ライブスケジュール＜Kazuki Kato Live "GIG" Tour 2026＞9月21日（祝月）【北海道】札幌 PENNY LANE 249月23日（祝・水）【宮城】仙台 Rensa9月26日（土）【広島】広島 CLUB QUATTRO9月27日（日）【香川】高松 festhalle10月1日（木）【愛知】名古屋 DIAMOND HALL10月3日（土）【福岡】福岡 DRUM LOGOS10月5日（月）【東京】渋谷 O-EAST10月8日（木）【神奈川】川崎 CLUB CITTA10月9日（金）【大阪】大阪 GORILLA HALL10月11日（日）【新潟】新潟 LOTS○Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live "GIG" 2026-Smash!!-10月16日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） ※詳細は後日発表！----------------------------------------------------その他の20周年記念ライブ○ファンの皆様と20周年のスタート THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ~20th Anniversary Kick Off Special~ 4月29日（水・祝） 恵比寿ガーデンホール ※ファンクラブ会員ご本人以外は入場はできません。○加藤念願の47都道府県 20周年1人御礼行脚のTalk＆Live Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 ～Thank you for coming! 4～6月06日(土)【千葉】柏 PALOOZA6月07日(日)【茨城】水戸 club SONIC mito6月10日(水)【埼玉】さいたま新都心 HEAVEN'S ROCK VJ-36月12日(金)【大阪】梅田 Banana Hall6月13日(土)【兵庫】神戸 Harbor Studio6月14日(日)【京都】京都 MUSE6月18日(木)【青森】青森 Quarter6月20日(土)【北海道】札幌 SPiCE6月21日(日)【東京】大手町三井ホール6月23日(火)【秋田】秋田 club SWINDLE6月24日(水)【岩手】盛岡 CLUB CHANGE WAVE6月26日(金)【山形】山形 ミュージック昭和セッション6月27日(土)【宮城】仙台 誰も知らない劇場6月28日(日)【福島】郡山 HIPSHOT JAPAN7月01日(水)【徳島】徳島 club GRINDHOUSE7月02日(木)【高知】高知 X-pt.7月04日(土)【愛媛】松山 キティホール7月05日(日)【香川】高松 DIME7月08日(水)【長野】長野 CLUB JUNK BOX7月10日(金)【富山】富山 MAIRO7月11日(土)【石川】金沢 GOLD CREEK7月12日(日)【福井】福井 CHOP7月15日(水)【島根】松江 AZTiC canova7月16日(木)【鳥取】米子 AZTiC laughs7月18日(土)【岡山】岡山 CRAZYMAMA KINGDOM7月19日(日)【広島】広島 Live space Reed7月20日(月)【山口】周南 LIVE rise SHUNAN7月29日(水)【山梨】甲府 CONVICTION7月31日(金)【新潟】新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE8月01日(土)【群馬】高崎 Club JAMMER8月02日(日)【栃木】宇都宮 HEAVEN'S ROCK VJ-28月05日(水)【神奈川】新横浜 NEW SIDE BEACH8月08日(土)【滋賀】滋賀 U-STONE8月09日(日)【和歌山】和歌山 GATE8月11日(火)【奈良】奈良 EVANS CASTLE HALL8月12日(水)【三重】四日市 CLUB ROOTS8月14日(金)【岐阜】岐阜 CLUB ROOTS8月15日(土)【愛知】名古屋 JAMMIN'8月16日(日)【静岡】浜松 窓枠8月19日(水)【熊本】熊本 B.9 V28月20日(木)【鹿児島】鹿児島 SR HALL8月22日(土)【宮崎】宮崎 LAZARUS8月23日(日)【大分】大分 DRUM Be-08月25日(火)【佐賀】佐賀 GEILS8月26日(水)【長崎】長崎 DRUM Be-78月28日(金)【福岡】福岡 DRUM Be-18月29日(土)【沖縄】沖縄 Output○初のオーケストラミュージカルコンサート「Kazuki Kato Orchestra Concert 2026」・2026年7月26日(日)東京オペラシティコンサートホール■ミュージカル・舞台スケジュール○ミュージカル「サムシング・ロッテン！」出演：中川晃教、加藤和樹、石川禅、大東立樹(CLASS SEVEN) 、矢吹奈子、瀬奈じゅん、他 【東京公演】 期間：2025年12月19日(金）～2026年1月2日（金） 会場：東京国際フォーラム ホールC お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）【大阪公演】 期間：2026年1月8日（木）～12日（月・祝） 会場：大阪 オリックス劇場 お問い合わせ：ミュージカル「サムシング・ロッテン」大阪公演事務局 0570-666-255 オペレータ受付時間（平日12:00～17:00）公式HP：https://www.s-rotten2526.jp/○ミュージカル「最後の事件」【東京公演】2026年2月7日(土)～3月8日(日) 会場：銀座 博品館劇場【大阪公演】2026年3月13日(金)～3月16日(月) 会場：サンケイホールブリーゼ出演：加藤和樹、矢崎 広、髙橋 颯、渡辺大輔、太田基裕、糸川耀士郎演奏：treetop (栗山梢、豊住舞、久保奈津実)公式HP：https://finalproblem.jp/○舞台「BACKBEAT」 出演：戸塚祥太(A.B.C-Z) 加藤和樹、辰巳雄大(ふぉ～ゆ～)、 JUON(THE& ex FUZZY CONTROL) 上口耕平、愛加あゆ、林翔太、鍛治直人、東山光明、田川景一、安楽信顕、尾藤イサオ期間：2026年4月、5月【プレビュー公演】水戸市民会館 グロービスホール【愛知公演】穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホール【大阪公演】ＳｋｙシアターＭＢＳ【東京公演】EX THEATER ROPPONGI【兵庫公演】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール公式HP：https://www.backbeat-stage.jp/■INFOMATION○YouTube：https://www.youtube.com/@kazuki_kato_official○X：https://x.com/kazuki_kato1007○Instagram：https://www.instagram.com/kazuki_kato_official/?hl=ja○オフィシャルサイト：https://www.katokazuki.com/○テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/artist/kato-kazuki/