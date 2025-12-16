センサー用入出力コネクタの世界市場2025年、グローバル市場規模（M8、M12）・分析レポートを発表
2025年12月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「センサー用入出力コネクタの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、センサー用入出力コネクタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のセンサー用入出力コネクタ市場は、2024年には約31.74億米ドル規模で評価され、2031年には42億75百万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は4.4％とされています。
本レポートでは、現在の米国の関税制度と各国の政策適応を分析し、それらが競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響を包括的に評価しています。
センサー用入出力コネクタは、センサーと制御システムまたは装置を接続し、電気信号やデータを伝送する電子部品です。産業オートメーションの分野で広く使用され、高い信頼性、耐久性、環境耐性を備えており、システムの効率的な運用と正確なデータ伝送を支えています。
本報告書では、メーカー別、地域別、種類別、用途別の定量・定性分析を通じて、市場の需要変動や競争状況を多面的に検討しています。さらに、主要企業のプロファイルや2025年時点の市場シェア推計、代表的製品例も収録しています。
________________________________________
レポートの主要目的は、世界および主要国における市場機会の総規模算定、需要成長性の評価、製品別および用途別の将来予測、そして市場競争に影響する要因の分析です。
対象企業には、Omron、TE Connectivity、Murrelektronik、Autonics、Belden、Beckhoff Automation、ifm electronic gmbh、Molex、WAGO、Elco lnc. などが含まれており、売上数量、収益、価格、製品構成、地理的展開、主要動向が整理されています。また、新製品投入や承認に関する重要な情報も提供されています。
市場の分類として、タイプ別ではM8とM12の2種に分かれ、用途別では産業オートメーション、自動車、試験・計測、その他に分類されています。2020年から2031年までの期間における各セグメントの消費額、販売数量、平均販売価格の推移を基に、特定市場の成長機会を明確にしています。
________________________________________
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、販売数量や消費額、市場成長率を詳細に示しています。特にアジア太平洋地域は産業オートメーションの進展や自動車需要の増加を背景に市場拡大が続く見込みであり、今後の成長を牽引する中心的な地域として注目されています。
また、国別データでは2020年から2025年にかけての販売数量、消費額、市場シェアを整理し、2026年から2031年にかけての地域別・タイプ別・用途別の市場予測を提示しています。これにより、市場動向の長期的な理解を可能としています。
________________________________________
後半では、市場の推進要因として産業自動化の高度化、設備デジタル化の進展、信頼性向上への需要増大が挙げられています。
一方で、制約要因として原材料価格の変動、国際貿易政策の不確実性、複雑化する製品仕様への対応負荷が示されています。さらに、ポーターの五力分析に基づき、供給者・購入者の交渉力、新規参入の脅威、代替品の影響、競合環境を体系的に整理しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「センサー用入出力コネクタの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、センサー用入出力コネクタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のセンサー用入出力コネクタ市場は、2024年には約31.74億米ドル規模で評価され、2031年には42億75百万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は4.4％とされています。
本レポートでは、現在の米国の関税制度と各国の政策適応を分析し、それらが競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響を包括的に評価しています。
センサー用入出力コネクタは、センサーと制御システムまたは装置を接続し、電気信号やデータを伝送する電子部品です。産業オートメーションの分野で広く使用され、高い信頼性、耐久性、環境耐性を備えており、システムの効率的な運用と正確なデータ伝送を支えています。
本報告書では、メーカー別、地域別、種類別、用途別の定量・定性分析を通じて、市場の需要変動や競争状況を多面的に検討しています。さらに、主要企業のプロファイルや2025年時点の市場シェア推計、代表的製品例も収録しています。
________________________________________
レポートの主要目的は、世界および主要国における市場機会の総規模算定、需要成長性の評価、製品別および用途別の将来予測、そして市場競争に影響する要因の分析です。
対象企業には、Omron、TE Connectivity、Murrelektronik、Autonics、Belden、Beckhoff Automation、ifm electronic gmbh、Molex、WAGO、Elco lnc. などが含まれており、売上数量、収益、価格、製品構成、地理的展開、主要動向が整理されています。また、新製品投入や承認に関する重要な情報も提供されています。
市場の分類として、タイプ別ではM8とM12の2種に分かれ、用途別では産業オートメーション、自動車、試験・計測、その他に分類されています。2020年から2031年までの期間における各セグメントの消費額、販売数量、平均販売価格の推移を基に、特定市場の成長機会を明確にしています。
________________________________________
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、販売数量や消費額、市場成長率を詳細に示しています。特にアジア太平洋地域は産業オートメーションの進展や自動車需要の増加を背景に市場拡大が続く見込みであり、今後の成長を牽引する中心的な地域として注目されています。
また、国別データでは2020年から2025年にかけての販売数量、消費額、市場シェアを整理し、2026年から2031年にかけての地域別・タイプ別・用途別の市場予測を提示しています。これにより、市場動向の長期的な理解を可能としています。
________________________________________
後半では、市場の推進要因として産業自動化の高度化、設備デジタル化の進展、信頼性向上への需要増大が挙げられています。
一方で、制約要因として原材料価格の変動、国際貿易政策の不確実性、複雑化する製品仕様への対応負荷が示されています。さらに、ポーターの五力分析に基づき、供給者・購入者の交渉力、新規参入の脅威、代替品の影響、競合環境を体系的に整理しています。