MINISFORUM、AMD Ryzen 9 8945HX搭載のMini-ITX マザーボード「BD895I SE」を発表！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337044&id=bodyimage1】
MICRO COMPUTER（HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、2025年12月15日、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、ITXマザーボード専用設計の高性能モデル「BD895I SE マザーボード」を発表いたしました。
本製品は、16コア・32スレッドを備えたAMD Ryzen 9 8945HXプロセッサを搭載し、次世代ITXプラットフォームとして高い性能を実現しております。PCIe 5.0 x16拡張スロットを備え、フラッグシップGPUにも対応しており、4K動画編集、複数VMの同時実行、重負荷ゲームなど、あらゆるシーンにおいて圧倒的な処理性能を発揮いたします。
製品情報リンク：[https://bit.ly/44uVbG9]
■ BD895I SE の主な特徴
1）AMD Ryzen 9 8945HX 搭載
16コア・32スレッド、最大ターボ周波数5.4GHz、64MB L3キャッシュにより、4K動画編集、複数VMの同時実行などの重負荷作業でも安定したパフォーマンスを発揮いたします。
2）PCIe 5.0 x16 フルスピード拡張スロット
フラッグシップクラスのグラフィックスカードに対応し、次世代GPU環境の構築が可能です。
3）高速ストレージ＆メモリ対応
・M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSDスロット ×2
・デュアルチャネル DDR5 5200MHz（最大96GB）
高速NVMe SSDと大容量メモリにより、快適なマルチタスク環境を実現いたします。
4）豊富なインターフェース
HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB Type-C（Alt DP）、2.5GbE LANなどを搭載しております。最大8K@60Hz、または4Kディスプレイ3画面同時出力に対応し、生産性を大幅に向上させます。
5）安定動作を支える冷却設計
CPUファン・ケースファン対応に加え、BIOSレベルのファン制御により、高負荷時でも安定した動作を維持いたします。
詳細はMINISFORUM公式サイトにてご確認いただけます。
公式サイト：https://store.minisforum.jp/
製品情報リンク：https://bit.ly/44uVbG9
「BD895I SE マザーボード」は、高性能・高拡張性を求めるITXユーザー向けの次世代マザーボードとして、プロフェッショナルからエンスージアストまで幅広い層に最適な一台です。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
MICRO COMPUTER（HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、2025年12月15日、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、ITXマザーボード専用設計の高性能モデル「BD895I SE マザーボード」を発表いたしました。
本製品は、16コア・32スレッドを備えたAMD Ryzen 9 8945HXプロセッサを搭載し、次世代ITXプラットフォームとして高い性能を実現しております。PCIe 5.0 x16拡張スロットを備え、フラッグシップGPUにも対応しており、4K動画編集、複数VMの同時実行、重負荷ゲームなど、あらゆるシーンにおいて圧倒的な処理性能を発揮いたします。
製品情報リンク：[https://bit.ly/44uVbG9]
■ BD895I SE の主な特徴
1）AMD Ryzen 9 8945HX 搭載
16コア・32スレッド、最大ターボ周波数5.4GHz、64MB L3キャッシュにより、4K動画編集、複数VMの同時実行などの重負荷作業でも安定したパフォーマンスを発揮いたします。
2）PCIe 5.0 x16 フルスピード拡張スロット
フラッグシップクラスのグラフィックスカードに対応し、次世代GPU環境の構築が可能です。
3）高速ストレージ＆メモリ対応
・M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSDスロット ×2
・デュアルチャネル DDR5 5200MHz（最大96GB）
高速NVMe SSDと大容量メモリにより、快適なマルチタスク環境を実現いたします。
4）豊富なインターフェース
HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB Type-C（Alt DP）、2.5GbE LANなどを搭載しております。最大8K@60Hz、または4Kディスプレイ3画面同時出力に対応し、生産性を大幅に向上させます。
5）安定動作を支える冷却設計
CPUファン・ケースファン対応に加え、BIOSレベルのファン制御により、高負荷時でも安定した動作を維持いたします。
詳細はMINISFORUM公式サイトにてご確認いただけます。
公式サイト：https://store.minisforum.jp/
製品情報リンク：https://bit.ly/44uVbG9
「BD895I SE マザーボード」は、高性能・高拡張性を求めるITXユーザー向けの次世代マザーボードとして、プロフェッショナルからエンスージアストまで幅広い層に最適な一台です。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
プレスリリース詳細へ