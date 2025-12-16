ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 大人気「ふわふわ！カンタム・ロボ！」が12月20日（土）に復活！ 土日祝限定！巨大なカンタム・ロボの中で、飛んだり跳ねたり遊んじゃおう！
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気エリア「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」にて、12月20日（土）より、お子様向けのエア遊具「ふわふわ！カンタム・ロボ！」が復活します！土日祝日は1日2回 11：00と15：00に各回先着40名様限定で中に入って遊んでいただけます。遊んでいただいたお子様にはニジゲンノモリオリジナルステッカーをプレゼント！この冬休み、帰ってきたカンタム・ロボと最高の思い出を作ろう！
▼「カンタム・ロボ」の中で飛んだり跳ねたりしよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336936&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336936&id=bodyimage2】
▲参加いただいたお子様にはステッカーをプレゼント！
■「ふわふわ！カンタム・ロボ！」 概要
開始：
2025年12月20日（土）～
場所：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内「クレヨンしんちゃんショップ」前
内容：
土日祝日の11：00／15：00の1日2回限定でオープン。
時間に合わせて「ふわふわ！カンタム・ロボ！」前の待機列にお越しください。
1度にお入りいただける人数は最大8名様で各時間先着40名様をご案内します。
体験時間は1回5分です。
体験いただいた方には完全オリジナル限定ステッカーをプレゼント。
対象：
3歳以上～小学生以下でゴールドチケット（小人・キッズ）、プレミアムチケット（小人）、ファミリーセット券（小人・キッズ）をお持ちのお客様
※お客様の状況により、ご案内の順番等を調整させていただくことがあります。
時間：
土日祝 体験時間11:00/15:00受付
※平日（10:00~17:00）はフォトスポットとしてお楽しみいただけます。
※営業時間は季節により前後する可能性がございます。必ず公式HPをご確認ください
参加費：
無料
※体験には別途ゴールドチケット（小人・キッズ）、プレミアムチケット（小人）、ファミリーセット券（小人・キッズ）が必要です。
URL：
https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK （c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
