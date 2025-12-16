経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『リーダーが学ぶ人間関係を良くする「話し方」のポイント』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

「人前で自信を持って話したい」
そう望まれているリーダーは少なくありません。多くの方が、人前で話すことに苦手意識を持たれています。

人に伝わる話をするためには、話のまとめ方、話す態度、声の大きさ、抑揚、表情など、様々な要素があります。
本講座では、これらの要素について重要なポイントをお伝えし、身につけるためのコツをつかんでいただきます。

【開催日】
2026/01/22（木）　13：00～16：30

【セミナー内容】
１．話し方の上達に必要な要素（講義）
２．人前で話をする際の留意点（ワーク＆解説）
３．あがりを抑えて話す方法（講義）
４．伝わる話の組み立て方（講義）
５．人間関係を良くする話し方のポイント（講義）
　ー相手の話を受け止める
　ー明るいものの考え方
６．話し方のトレーニング（ワーク）
７．本日の学びの共有（ワーク）
　ー全体発表
８．まとめ
※内容が変更になる場合もございます

【講　師】
株式会社日本話し方センター　代表取締役社長
中小企業診断士
横田　章剛

【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
リーダー
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2206






