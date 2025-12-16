オンラインセミナー『リーダーが学ぶ人間関係を良くする「話し方」のポイント』2026年1月22日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『リーダーが学ぶ人間関係を良くする「話し方」のポイント』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「人前で自信を持って話したい」
そう望まれているリーダーは少なくありません。多くの方が、人前で話すことに苦手意識を持たれています。
人に伝わる話をするためには、話のまとめ方、話す態度、声の大きさ、抑揚、表情など、様々な要素があります。
本講座では、これらの要素について重要なポイントをお伝えし、身につけるためのコツをつかんでいただきます。
【開催日】
2026/01/22（木） 13：00～16：30
【セミナー内容】
１．話し方の上達に必要な要素（講義）
２．人前で話をする際の留意点（ワーク＆解説）
３．あがりを抑えて話す方法（講義）
４．伝わる話の組み立て方（講義）
５．人間関係を良くする話し方のポイント（講義）
ー相手の話を受け止める
ー明るいものの考え方
６．話し方のトレーニング（ワーク）
７．本日の学びの共有（ワーク）
ー全体発表
８．まとめ
※内容が変更になる場合もございます
【講 師】
株式会社日本話し方センター 代表取締役社長
中小企業診断士
横田 章剛
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
リーダー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2206
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
