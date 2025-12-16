2031年に3,808億米ドル規模へ成長、CAGR4.7％で拡大する世界のDIYホームデコ市場
Panorama Data Insightsが新たに発表したレポートによると、世界のDIYホームデコ市場は、2022年の2,519億米ドルから2031年には3,808億米ドルへと拡大すると予測されています。2023年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は4.7％と見込まれており、成熟市場でありながらも安定した成長軌道を維持する分野として注目されています。この市場は、消費者のライフスタイル変化や住環境への価値観の進化を色濃く反映する分野であり、今後も中長期的な成長が期待されています。
DIYホームデコの定義と広がる活動領域
DIY（Do It Yourself）ホームデコとは、消費者自身が主体となって住空間を装飾・改装する活動全般を指します。具体的には、手作りの装飾品の制作、壁の塗装、特注アートワークの作成、既存家具のリメイクや改装など、多岐にわたる取り組みが含まれます。単なるコスト削減手段としてのDIYではなく、自分の好みや価値観を反映した空間づくりを実現する手段として、その意味合いは大きく変化しています。DIYは住まいに「個性」や「物語」を与える行為として、世界中で支持を集めています。
消費者意識の変化が市場を後押し
DIYホームデコ市場の成長を支える大きな要因の一つが、消費者意識の変化です。大量生産品では満足できない層が増え、自分らしさや独自性を住空間に反映したいというニーズが高まっています。また、住まいを単なる生活の場ではなく、自己表現の場と捉える考え方が浸透していることも、市場拡大を後押ししています。Panorama Data Insightsの分析では、こうした価値観の転換がDIY関連製品やサービスへの継続的な需要を生み出していると指摘されています。
デジタル化と情報共有がもたらす影響
近年のDIY市場の特徴として、デジタルプラットフォームの存在感が急速に高まっている点が挙げられます。動画共有サイトやSNS、専門ブログを通じて、DIYのアイデアや手法が世界中で共有されるようになりました。これにより、専門知識を持たない消費者でもDIYに挑戦しやすい環境が整っています。情報へのアクセスが容易になったことで、DIYは一部の愛好家のものから、より幅広い層に開かれた活動へと進化しています。
住宅市場とライフスタイルの変化との関係
DIYホームデコ市場は、住宅市場やライフスタイルの変化とも密接に関係しています。リモートワークの普及により、自宅で過ごす時間が増えたことで、住環境の快適性やデザイン性への関心が高まりました。自宅を仕事や趣味の場として最適化する動きは、DIY需要を刺激する重要な要因となっています。Panorama Data Insightsは、こうした生活様式の変化が一過性ではなく、今後も一定程度定着すると見ており、それが市場の持続的成長につながると分析しています。
サステナビリティとDIYの親和性
環境意識の高まりも、DIYホームデコ市場にとって追い風となっています。既存の家具や素材を再利用・改装するDIYは、廃棄物削減や資源有効活用の観点からも評価されています。新品を購入するのではなく、手を加えて長く使うという発想は、サステナブルな消費行動として多くの消費者に受け入れられています。この流れは、今後の市場戦略においても重要なキーワードとなるでしょう。
