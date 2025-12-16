オーストラリアの地球観測市場は、強力な公共投資と拡大する国際パートナーシップに牽引され、着実な成長が見込まれています。
オーストラリアの地球観測（EO）分野は、強力な公共投資、研究イニシアチブの拡大、そして世界各地から提供される衛星データへの依存度の高まりが業界を形作る中で、戦略的成長の新たな段階に入りつつあります。最近の市場調査によると、オーストラリアの地球観測（EO）市場は、2021年の5,058万米ドルから2030年には7,136万米ドルに拡大すると予想されており、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると見込まれています。
オーストラリアが世界のEO市場における地位を強化するにつれ、公的機関、科学機関、そして民間企業は、衛星データを活用し、環境管理、農業、鉱業、防衛、災害対応、気候変動へのレジリエンス計画といった分野における重要な意思決定を支援しています。現在、オーストラリアのEOデータの100%が国際的に所有されている衛星インフラから提供されているため、オーストラリアは国際的なパートナーシップと緊密に連携し、高度な地球画像技術へのアクセスをさらに向上させています。
公共部門のリーダーシップが市場拡大を促進
オーストラリアの地球観測衛星（EO）市場の成長において、政府主導の取り組みは引き続き重要な役割を果たしています。連邦および州レベルのプログラムにおけるEOデータの統合が進んだことで、地理空間情報ソリューションの導入が大幅に促進されました。ジオサイエンス・オーストラリア、CSIRO（オーストラリア連邦科学産業研究機構）、気象庁（BOM）、オーストラリア宇宙庁などの機関は、次世代インフラ、データプラットフォーム、分析機能、そして国際ミッションに投資しています。
これらの取り組みは、オーストラリアに衛星データへのより強固なアクセスを提供し、依存リスクを最小限に抑え、処理、分析、そしてEOデータに基づく知見獲得における国内能力を強化することを目的としています。
業界全体で高まる高精度な知見への需要
オーストラリアのEO市場では、企業が費用対効果が高く拡張性の高い監視ソリューションとして衛星画像と地理空間情報を導入するケースが増えており、商業的な需要が高まっています。この成長を牽引する主要産業は以下のとおりです。
農業：精密農業、作物モニタリング、土壌水分分析
鉱業・エネルギー：探査、土地利用マッピング、環境コンプライアンス
環境管理：森林伐採追跡、沿岸モニタリング、気候変動適応
災害対応：山火事リスク評価、洪水モデリング、緊急時対応計画
防衛・安全保障：監視、海洋状況把握、国境監視
地球観測衛星データへの依存度の高まりは、商業市場を強化し、公的機関と民間の地理空間技術プロバイダーとの連携機会を促進します。
国内能力開発における戦略的機会
オーストラリアは現在、完全に外国の衛星インフラに依存していますが、市場見通しは、国内の衛星製造、分析プラットフォーム、ハイパースペクトル画像、AIベースの地球監視システム、クラウドベースの地理空間サービスといった新たな機会を示唆しています。
宇宙産業の発展と国家能力に対する政府の関心の高まりは、以下の促進につながると期待されます。
地域的な地球観測システムの統合
