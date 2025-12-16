クイーンビーキャピタル　あいち銀行と業務提携契約を締結　

海外送金サービス「PayForex」を運営する、Queen Bee Capital株式会社（本社:東京都港区、代表取締役:SHENBO HUANG、資金移動業者:関東財務局⾧第00010号）は、株式会社あいち銀行（本社:愛知県名古屋市、代表取締役頭取：鈴木武裕、以下「あいち銀行」）と業務提携契約を締結しました。

本提携により、提供する海外送金サービス「PayForex」の新規利用者拡大を目指し、12月１5日よりサービス提供を開始します。

本業務提携契約は、同行において少額海外送金（100万円以下）を希望する個人のお客様を「PayForex」へ送客する顧客紹介業務提携契約となり、これにより利用者の多様なライフスタイルに合わせた海外送金の受付体制を整備、生活費名目などの海外送金に対して「PayForex」の特徴を活かし、資金を簡易でスピーディ、安全かつ確実に送金する手続きサービスを提供致します。

また今回、同行経由で「PayForex」アカウントを開設した場合、初回送金手数料が無料となるクーポンを利用特典として付与します。

＜提携の背景＞

あいち銀行では、予てより海外送金の取扱いにおいてマネー・ロンダリング（資金洗浄）や外為法および不正送金の防止のため、取引時の徹底した確認を行っています。

海外送金手続きにおいては窓口業務の負担軽減と効率化を目指しており、生活費名目など100万円以下の海外送金利用者に対して、より早く、より安く、より安全なサービスの提供が不可欠となっていました。

そのような中で、今回、当社「PayForex」の利便性、効率性、信頼性等々サービス開始以来約15年に渡る安定した実績が評価され、この度の業務提携契約締結となったものです。

＜今後の展望＞

今回の業務提携は、資金移動業者による海外送金サービスを利用したことのない同行の顧客に対し、その利便性を強く打ち出し、利用を働きかけ、弊社として新たな固定顧客の獲得を目指すものです。

今後も弊社では、日本人・日本に滞在する外国人を含むすべての方々向けに、安全かつ確実な海外送金サービスを提供し、海外送金に依存する国々へのサポートの充実、送金ネットワークの強化拡大をするとともに、弊社ならではの独自視点における付加価値の高いサービスを構築すべく、主力のアジア圏を中心に一層のサービス強化を進めてまいります。

尚、詳細は下記の通りです。

■業務提携契約先企業について

【会社名】

株式会社あいち銀行

(URL：https://www.aichibank.co.jp/)

【代表取締役頭取】

鈴木武裕

【設立】

1910年（明治43年）

【所在地】

愛知県名古屋市中区栄3-14-12

■「PayForex」サービスについて

「PayForex」は2011 年にスタートした独自の国際送金ルートを活用して利用者の資金を海外へ安全かつ確実に送金するサービスです。

資金決済法に基づく履行保証金制度によって資金が保護される”安心感”、アカウント登録から送金手続きまでインターネットで完結し約40種類の取り扱い通貨を 200 以上の国と地域へ 24 時間オンラインで送金できる”利便性”と送金手数料の”安さ”がその特徴です。

【特徴】

・スピード着金

送金手続き後、現地の銀行口座やE-walletアカウント残高等への素早い着金を実現します。

（一般的な銀行を利用した送金の場合は約1～3 営業日）

・手数料

送金手数料は０円～2,000円前後と業界最安水準となり、60万円相当額を超える送金額から送金手数料が無料となります。

・安心・安全

お客様の送金資金は、資金決済法に基づく履行保証制度によって保護されており、安心してご利用いただけます。

■Queen Bee Capital株式会社について

Queen Bee Capital株式会社は国際間の資金移動事業を運営するフィンテック企業です。2011年に資金移動業者として登録されて以降、「グローバルな金融知識」と「高度なIT開発力」で、国境を超えた資金移動需要に注力し、自由な発想で新たな金融サービスを提供しています。

【会社概要】