当資料は、2025年11月17日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳です。





フロリダ州オーランド ワールドセンター・マリオット - 2025年11月17日 - AIを活用した自律型IT(Autonomous IT)プラットフォームで業界をリードする Tanium Inc.(以下、「タニウム」)は、11月に開催された「Converge 2025」カンファレンスにおいて、第4回グローバルパートナーアワードの受賞企業を発表しました。受賞企業は、アメリカ、EMEA、APJ、LATAMの各地域における年間成長パートナーを含む、10のカテゴリーでの革新性と成果が評価され、グローバルパートナーサミットにて表彰されました。





タニウム グローバルパートナーセールス担当シニアバイスプレジデントのトニー・ベラーは次のように述べています。

「弊社のグローバルパートナーアワードは、Taniumのテクノロジーを活用し、世界中の顧客が抱える複雑なビジネス課題に取り組むパートナーを称える機会です。革新的な共同ソリューションの構築、独自のサービス提供、エコシステム全体に利益をもたらす市場戦略の共同推進など、私たちが重視するパートナーシップの本質を体現しているからです。彼らのインパクトは、実現されるROIやお互いの収益の加速的な成長だけでなく、共通のお客様に提供するエンドツーエンドの成果にも明確に表れています。今年の受賞企業はまさに“アンストッパブルな存在”であり、その継続的な成果を共に祝えることを嬉しく思います。」





タニウムのグローバルパートナーアワードは、Taniumを活用して顧客課題に積極的に対応し、運用効率を高め、スピードとスケールをもってセキュリティを強化するパートナーを称えるものです。今年は、タニウムのグローバルパートナーネットワークの中で最も急成長し、革新的なパートナーに授与されました。









■受賞企業一覧

Growth Partner of the Year Awards

新規年間経常収益額によるパートナー起点の新規顧客獲得や既存顧客への拡販、共同販売額、更新年間経常収益額、パイプライン創出額など、市場拡大において卓越した成果を示したソリューションパートナーおよびリセールパートナーが表彰されました

・Global Growth Partner of the Year - SHI International

・Americas Growth Partner of the Year - AHEAD

・Public Sector Growth Partner of the Year - World Wide Technology

・EMEA Growth Partner of the Year - Softcat

・APJ Growth Partner of the Year - NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

・LATAM Growth Partner of the Year - Nova Sistemas





Technology Alliance Partner of the Year

共同ソリューション開発や共同販売を通じて市場・収益拡大に大きく貢献し、タニウムの顧客基盤や収益の拡大に意味ある成果をもたらしたテクノロジーアライアンスパートナーが表彰されました

・Technology Alliance Partner of the Year - ServiceNow





Global System Integrator Partner of the Year

市場拡大と共同販売や更新年間経常収益額、サービス革新を通じて様々な業種において卓越した成果を示したシステムインテグレーター／コンサルティングパートナーが表彰されました

・Global System Integrator Partner of the Year - Avanade





Managed Services Provider (MSP) Partner of the Year

年間経常収益額、MSPが管理するエンドポイント数、サービス革新など、タニウム検証済みのパートナー提供サービスを通じて市場拡大に卓越した成果を示したMSP/MSSPパートナーが表彰されました

・MSP Partner of the Year - Optum





Partner Champion of the Year

パートナー組織内外でTaniumの価値を広め、技術力強化やソリューション創出への投資を推進したリーダーを表彰するMVPアワードです

・Partner Champion of the Year - Chris Schwind, World Wide Technology





拡大を続けるタニウムのパートナーネットワークを象徴するConvergeカンファレンスは、AHEAD、Avanade、AWS、Capgemini、Carahsoft、CDW、Chuco、Cloudflare、Filigran、Forescout、GDIT、Microsoft、MOVE Technology Partners、Optiv、PwC、Radius Channels、RavenTek、RedRiver、ScreenMeet、ServiceNow、Skillable、ThunderCat Technology、True Zero Technologies、World Wide Technology、Zscalerの25社のパートナー企業によって協賛されています。





Convergeカンファレンスでは、Autonomous ITへの移行を加速させ、組織を“アンストッパブルな存在”へと導くAIイノベーションと新機能を発表します。参加者は、パートナーや顧客のベストプラクティスや成功事例を紹介する25以上のブレイクアウトセッション、ハンズオンラボ、認定試験、パートナー向けに設計された新しいインタラクティブワークショップを体験できます。





タニウムとのパートナーシップに関する詳細は https://www.tanium.jp/partners をご覧ください。Convergeの詳細なアジェンダやライブ配信・オンデマンド視聴の情報は、イベント公式サイトをご覧ください：

https://converge.tanium.com/2025/









■タニウムについて

Tanium Autonomous ITは、業界を横断したエンドポイントのインテリジェントな管理を実現する最も包括的なソリューションを提供し、IT資産発見・インベントリ管理、脆弱性管理、エンドポイント管理、インシデント対応、リスク・コンプライアンス、デジタル従業員体験の機能を備えています。Tanium Autonomous ITプラットフォームは、フォーチュン100企業のうち40社を含む世界中の顧客を支援し、信頼性をもってリアルタイムに、大規模な運用効率の向上とセキュリティ態勢の強化を実現することで、「止まらない」組織に変貌することを可能にします。詳細については、 https://www.tanium.jp/ をご覧いただき、Facebook( https://www.facebook.com/TaniumJP )とX( https://x.com/TaniumJ )でフォローしてください。





日本法人名 ： タニウム合同会社

グローバル代表CEO ： ダン・ストリートマン

日本代表執行役社長 ： 原田英典

設立年 ： 2007年

設立年(日本) ： 2015年

所在地(日本オフィス)： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー25F

事業内容 ： 自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

URL ： https://www.tanium.jp/









■免責事項

ここに記載されている情報は一般的な情報提供のみを目的としています。本情報は、当社が将来の製品、特徴、または機能を提供することについて確約、保証、申し出、および約束を行うものでも、法的義務を負うものでもありません。また、いかなる契約にも組み込まれることを意図しておらず、そのように見なされるものでもありません。最終的に提供される製品、特徴、または機能の実際の時期は記載されているものと異なる可能性があります。





(C)2025 Tanium, Inc. All rights reserved. TaniumはTanium, Inc.の登録商標です。その他の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。