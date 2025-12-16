総フォロワー数700万人以上のインフルエンサー・クリエイターが在籍しているクルーズ特化型トラベルメディア「CRUISE Ism」を運営する、一般社団法人 クルーズイズム(東京都江東区、理事長：久野 健吾)は、2025年11月21日、フィンエアー後援による、北欧旅行への潜在的ニーズを持つミレニアル世代を招待したタイアップイベントをアルテック東京ストアにて開催いたしました。





本イベントは、クルーズイズムに所属するizumin(@izumanix)が、イベント全般にまつわるアイディアを考え企画を遂行し、集客、ケータリングの手配、協賛・協力企業への依頼や提案、手配などを総合プロデュースしました。

当日に至るまでの準備や相談などは、同年代のおとな女子チームの喜多島みなみ(@ki_minamin)とmugi(@_mugi_photo_)による協力の下、運営されました。





▼当社ブログ／イベント報告について

https://cruise-ism.com/special/event-pro/





タイアップイベント1





■クルーズイズム初、所属インフルエンサーがプロデュースするイベントを初開催

本イベントは、「ヘルシンキおとな旅、北欧好きと建築士による旅報告会」というタイトルを冠し、クルーズイズムに所属するインフルエンサーの2名、izumin 、喜多島みなみのファンが30名招待され、各関係者をふくめた40名規模のイベントで開催されました。





・izumin (@izumanix)

海外政府観光局の取材(観光・航空)ジャーナリスト｜北欧好き｜クルーズ旅マニア

・喜多島 みなみ (@ki_minamin)

一級建築士・二級建築士｜宅建士





当日は、2025年10月に、実際にフィンエアーを利用して、フィンランド・ヘルシンキを旅してきた二人による旅報告会をテーマとしたトークイベントを中心に催され、北欧旅行への潜在的ニーズを持つ層に対し、体験談を通じて旅行意欲を喚起し、最終的にフィンエアーについての関心を高めることを目的としました。









■主なトーク内容、渡航テーマ

2025年10月 フィンエアー NRT―HEL 往復利用

AY074便 NRT：23時05分→HEL：05時55分

AY073便 HEL：17時45分→NRT：13時05分





・アアルト建築 / アルヴァ・アアルト(弾丸建築巡り、日本とフィンランドの建物の共通点と違いなど)

・ヘルシンキ・ストップオーバー日程寄りの訴求(AY夜便)

・ヘルシンキの世界遺産(スオメンリンナ島)

・ヘルシンキを好きになった理由

・フィンランドデザイン(イッタラ、アラビア、マリメッコetc)

・暮らすように泊まる

・フィンエアーの機内(オーロラ観賞)、ラウンジの様子など





フィンエアーを活用したフィンランド・ヘルシンキの旅をテーマトークイベントとした他、関係者によるご挨拶、今回のイベント限定のオリジナルケータリングが振る舞われる懇親会も行われ、参加者同士での交流も深めました。









■当日のご挨拶者一覧(順不同)

・フィンエアー 日本支社長 倉田 博樹 氏(ビデオメッセージでの参加)

・ノルウェー政府観光局 日本代表 チェル・エレフセン 氏

・アルテック 林 アンニ 氏

・株式会社フィンコーポレーション 代表取締役社長 美甘 小竹 氏

・クルーズイズム 理事長 久野 健吾 氏









■フィンエアー 日本支社長 倉田 博樹 氏 コメント

「本日はご多忙の中、お越しいただきまして誠にありがとうございます。FINNAIR日本支社長の倉田 博樹(くらた ひろき)と申します。

本日は急な所用のため、本会場に足を運ぶことができず大変残念ですがご容赦のほどお願い致します。さて、本日はクルーズイズム様のインフルエンサー2名がフィンランド・ヘルシンキに行ってきた内容をテーマとしてとりあげ、トークイベントを中心にお時間を頂戴する運びとなっております。

初めてフィンランドを訪れる方はもちろん、リピーターの皆様にも新鮮な驚きと発見に満ちた体験をご提供できるよう努めてまいりたいと思います。

特に、北欧のクルーズ情報と建築を切り口に北欧の自然と都市がおりなす独自のデザイン文化を新しい視点から楽しんでいただければ幸いです。

静謐(せいひつ)な森と湖に囲まれた国で培われた美意識と、最先端の建築が融合する北欧らしさをぜひクルーズの世界と共に感じていただき今回のイベント報告会をお楽しみください。本日は誠にありがとうございます。」









■ケータリング関連

◆清野 桂太シェフ(株式会社commis所属)による、サスティナブルな視点から、フィンエアーエコノミークラスの機内食ボックスをイメージしたフィンランド料理を提供





・コシヒカリのリゾットを敷いたカレリアパイ2種

豚バラのリエット風カルダモン煮込み

アンチョビとオリーブとオニオンカラメリゼ

・ディル香る自家製ノルウェーサーモン

・人参をキャセロールでじっくり火入れしたグラタン

・舞茸としめじとマッシュルームのソテー

・ソーセージとクリームチーズと紫玉ねぎを入れたフィンランド風オムレツ

・ツナとトマトとレタスのサラダ ハニーマスタードドレッシング

・りんごとジャガイモとビーツのロソッリ

・別彩りとして、レモンのスライス、万能葱、パセリ、ディル、

自家製赤玉ネギのピクルス、自家製粒マスタード





※サスティナブル、地球環境配慮を意識した構成にて対応





タイアップイベント5





◆Yggdrasil Brewing(イグドラジル・ブルーイング)

イベント当日のためだけに特別に醸造された、ブルーベリーを味わえる限定オリジナルクラフトビール





タイアップイベント6





◆ふじ森

「本店限定八雲ロール～コーヒー風味のシナモンロール～」

日本人に馴染み深い味わいタイプのシナモンロールを愉しみ、本国フィンランドとの違いを学ぶ





◆bearsbrewcoffee_kyoto

イベント当日のためだけに特別に焙煎された、オリジナルドリップバッグ［ Memories of Finland ］





◆フィンエアー ブルーベリージュース

フィンエアー機内やラウンジにおいて、無料で振る舞われているシグネチャードリンク









■お土産やギフトなど

◆Fazer(ファッツェル)チョコレート、Moomin Herbal Tea(※izuminがフィンランド現地で購入)









■ご協賛、ご協力

◆富士ミネラルウォーター「アルミボトル缶」

フィンエアー機内で提供されるものと同じミネラルウォーター(サスティナブルなパッケージ)





◆映画『アアルト』(株式会社ドマ)





◆雑誌 LifTe 北欧の暮らし Vol.04 ※フィンエアー特集あり(and graphic design株式会社)





◆A35 地球の歩き方 フィンランド 2026～2027(株式会社地球の歩き方 / Grupo Pico)





◆Artek 会場協力、リーフレットご提供など(Artek Japan)





◆フィンエアー 2026年度卓上カレンダーなど









■イベント開催の背景と目的

クルーズ旅の人気が高まる中、フィンランドをはじめとする北欧の魅力を伝えて旅行者にアピールし、日本からの旅行者を更に増やしたいと考えています。





また、ノルウェーは、フィヨルドをはじめとする雄大な自然や、北欧文化に触れられる魅力的な観光地として注目されています。フィンエアーは、コロナ後の旅行市場をリードし、プロモーションする意味において、新たな顧客層へのアプローチが求められています。





本イベントは、クルーズイズムのインフルエンサーネットワークを活用し、フィンランドやノルウェーの魅力とフィンエアーの利便性を広く発信することで、新たな旅行需要を喚起することを目的としています。









■企画の狙いとインフルエンサーへの期待

近年の旅行需要は、従来のパッケージ旅行から個人旅行へと変化しており、旅行先や旅行プランの選択においても、個人の価値観や体験型旅行が重視されるようになっています。





本イベントでは、インフルエンサーが実際に北欧の魅力を体験し、その魅力を独自の視点で発信することで、より多くの旅行者に「自分も行ってみたい」という共感や「北欧の文化や自然の素晴らしさ」への感動を与え、フィンエアーを利用した北欧旅行への意欲を高めることを期待しています。





フィンエアーの利便性(ヘルシンキ経由でのスムーズなアクセス、快適な機内サービス、北欧デザイン、環境への配慮など)、フィンランドの魅力、ノルウェーの多様な魅力(雄大な自然、フィヨルド、オーロラ、グルメ、文化体験など)、フッティルーテンによる充実した絶景クルーズ旅(ネイチャー体験、ライフスタイル、地産地消など)を効果的にアピールすることで、新たな旅行需要の創出を目指します。









■企画の強みと期待効果

・ヘルシンキ、フィンランドの魅力的なアイテム、フィンエアーで旅する最新情報を盛り込むことで、参加者の関心を強く引きつけます。

・登壇2名(ジャーナリスト/一級建築士)の視点を取り入れることで、一般的な旅行イベントとは一線を画した、専門的かつユニークなコンテンツを提供。

・実際にフィンエアーを利用することで、ヘルシンキ・ストップオーバーという具体的な旅程を提案し、旅行へのハードルを下げます。

・イベント終了後のアンケートにより、参加者の生の声やニーズを把握し、今後の中長期プロジェクトへ活かします。









■今後予定している取り組み、目標

クルーズイズムでは、今後もフィンエアーをはじめとするエアラインとの連携を強化し、所属するインフルエンサー・クリエイターによる主体的なイベント運営を継続して企画し、クルーズ業界全体の活性化に貢献してまいります。









■開催概要

名称 ：「ヘルシンキおとな旅、北欧好きと建築士による旅報告会」

日時 ：2025年11月21日(金)18:30- 20:45

会場 ：Artek Tokyo Store(東京都渋谷区神宮前5-9-20,1F・B1F)

主催 ：一般社団法人 クルーズイズム

参加者：SNS運用支援・集客・旅行マーケティング／映像・音声制作・広告・

PR／Webプロモーション・コンサル／建築・空間デザイン設計／

「食」PR・イベント運営・ネット広告／出版業界など

内容 ：各関係者によるご挨拶、トークイベント、交流会、

イベント当日限定オリジナルケータリングを振る舞う懇親会、

サプライズ抽選会、

Instagram投稿型コンテストイベントフォトコンテストの告知









■法人概要

一般社団法人 クルーズイズム

所在地 ： 東京都江東区東雲1-9

理事長 ： 久野 健吾

設立 ： 2023年4月3日

活動内容： クルーズ旅ブログによる情報発信とクルーズ寄港地のPR事業など

URL ： https://cruise-ism.com/









■参考情報

クルーズイズム ： https://cruise-ism.com/

フィンエアー ： https://www.finnair.com/

ノルウェー政府観光局 ： https://www.visitnorway.com/

アルテック ： https://webstorejapan.artek.fi/

株式会社フィンコーポレーション： https://www.nordic.co.jp/

動画撮影 ： CRUISE Ismアンバサダー /

LATika CREATIVE Tomotaka Hoshi

写真撮影 ： CRUISE Ismアンバサダー /

mugi.travelgram