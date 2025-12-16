横浜発、女性ボーカル・ハードロックバンド「α-sense's」(アルファセンシズ)。

シャウトと叙情を行き来するボーカル、重厚かつ鋭いギターリフ、存在感のあるベースライン、感情を叩きつけるようなドラム。そのすべてが絡み合い、聴く者の“感覚”を揺さぶる、現代型のハードロックを追求する「α-sense's」が、公式ファンクラブを創設します。

ブレイク寸前の今、既存のファンもこれからファンになってくださる方も、共に遥かなる高みへと成長する姿を見届けてください！





α-sense's の仲間になろう！





■ファンクラブ登録方法

以下にサイトにアクセスください。

https://fanclove.jp/club/alpha-senses





ファンクラブは無料から登録可





＜ファンクラブ種別＞

●フリー会員 月額会費：無料

＜特典＞ 会員限定ウェブコンテンツの提供等

●プレミアム会員 月額会費：980円

＜特典＞ 上記に加え、会報誌送付／会員限定グッズの購入









【早期入会特典】

プレミアム会員 限定10名様先着にてオリジナル制作グッズをプレゼント！





お宝限定グッズがゲットできる！





■ バンドプロフィール

・バンド名 ：α-sense's

・コンセプト ：「原点回帰の王道HR+α」

└ 王道ハードロックを基盤に据えつつ、ジャンルを超えたエッセンスを取り入れたサウンド

・キャッチコピー：「もうとまりまsense's。」





バンドメンバー紹介





★特徴：

・ライブでは観客と一体となる熱量を重視

・精力的な活動を通じて、ファンに新たな体験を提供





病みつきになるパフォーマンス





一度聴いて欲しいUNI(ユニ)の魂の歌声





■ 活動実績

●イベント出演

・HR/HM/LOUD限定イベント「激麒麟-GEKIRIN-」出演

・「LIVE ALIVE vol.4」出演





●ラジオ番組

・多摩レイクサイドFM レギュラー番組「α-sense'sのα-ch！」放送中





●音楽活動

・オリジナル楽曲の制作・配信を継続

・グッズ展開(例：2025.11.29 記念キーホルダー)









■ 今後の展望

・次回ライブ、新曲リリースを準備中

・2026年に向けて新たな展開を予定

・ファンとの交流を深め、さらに広い舞台へ挑戦









■公式WEB

https://alpha-senses.jimdofree.com









■参考動画（18秒だけお時間ください）

★圧倒！ボーカル UNI (ユニ)魂のシャウト＜ショート動画＞

https://youtube.com/shorts/Cr9OxjIAsNU?feature=share





見る者を神速で揺さぶるステージ





★【Instagramライブ映像】α-sense's - Over the future

https://youtu.be/XmmS1TCYnAA?si=FsA9zXl7j30p4DjA





★α-sense's - LIVEダイジェスト「激麒麟-GEKIRIN-」

https://youtu.be/rACGKx0Ifhk?si=lx5x5jtvJLx1XUZm