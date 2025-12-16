横浜発の女性ボーカル・ハードロックバンド「α-sense′s」がファンクラブ発足
横浜発、女性ボーカル・ハードロックバンド「α-sense's」(アルファセンシズ)。
シャウトと叙情を行き来するボーカル、重厚かつ鋭いギターリフ、存在感のあるベースライン、感情を叩きつけるようなドラム。そのすべてが絡み合い、聴く者の“感覚”を揺さぶる、現代型のハードロックを追求する「α-sense's」が、公式ファンクラブを創設します。
ブレイク寸前の今、既存のファンもこれからファンになってくださる方も、共に遥かなる高みへと成長する姿を見届けてください！
α-sense's の仲間になろう！
■ファンクラブ登録方法
以下にサイトにアクセスください。
https://fanclove.jp/club/alpha-senses
ファンクラブは無料から登録可
＜ファンクラブ種別＞
●フリー会員 月額会費：無料
＜特典＞ 会員限定ウェブコンテンツの提供等
●プレミアム会員 月額会費：980円
＜特典＞ 上記に加え、会報誌送付／会員限定グッズの購入
【早期入会特典】
プレミアム会員 限定10名様先着にてオリジナル制作グッズをプレゼント！
お宝限定グッズがゲットできる！
■ バンドプロフィール
・バンド名 ：α-sense's
・コンセプト ：「原点回帰の王道HR+α」
└ 王道ハードロックを基盤に据えつつ、ジャンルを超えたエッセンスを取り入れたサウンド
・キャッチコピー：「もうとまりまsense's。」
バンドメンバー紹介
★特徴：
・ライブでは観客と一体となる熱量を重視
・精力的な活動を通じて、ファンに新たな体験を提供
病みつきになるパフォーマンス
一度聴いて欲しいUNI(ユニ)の魂の歌声
■ 活動実績
●イベント出演
・HR/HM/LOUD限定イベント「激麒麟-GEKIRIN-」出演
・「LIVE ALIVE vol.4」出演
●ラジオ番組
・多摩レイクサイドFM レギュラー番組「α-sense'sのα-ch！」放送中
●音楽活動
・オリジナル楽曲の制作・配信を継続
・グッズ展開(例：2025.11.29 記念キーホルダー)
■ 今後の展望
・次回ライブ、新曲リリースを準備中
・2026年に向けて新たな展開を予定
・ファンとの交流を深め、さらに広い舞台へ挑戦
■公式WEB
https://alpha-senses.jimdofree.com
■参考動画（18秒だけお時間ください）
★圧倒！ボーカル UNI (ユニ)魂のシャウト＜ショート動画＞
https://youtube.com/shorts/Cr9OxjIAsNU?feature=share
見る者を神速で揺さぶるステージ
★【Instagramライブ映像】α-sense's - Over the future
https://youtu.be/XmmS1TCYnAA?si=FsA9zXl7j30p4DjA
★α-sense's - LIVEダイジェスト「激麒麟-GEKIRIN-」
https://youtu.be/rACGKx0Ifhk?si=lx5x5jtvJLx1XUZm