株式会社YB-LAB.(本社：東京都渋谷区)は、温圧インナー「ふわりぃスリム(R)」より展開する「腹巻きパンツ」が、Amazon「レディースルームウェアボトムス」カテゴリにおいてベストセラー1位を獲得したことをお知らせいたします。

(※Amazonランキングは随時変動いたします。)





Amazonベストセラー１位を獲得した「ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ」





・商品販売ページ

https://amzn.asia/d/2hvMe4y

・ランキングページ

https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/fashion/3433232051/

※2025年12月1日(月)時点の取得データ









■あたたかさ × 着心地 × 機能性を1枚に

独自の蓄熱機能を備えたオリジナル特殊繊維により、着用時に「＋4.1℃(※1)」の温感を実現。

冷えやすい季節も、冷えが気になる日常にも自然に“ぬくもり習慣”を取り入れられます。





肌ざわりがやさしく、伸縮性に優れているため、長時間の着用でも締めつけ感が少なく快適に過ごせます。





苦しくない伸び感で快適な履き心地





ウエストとヒップまわりを包み込む設計で、お腹だけでなくお尻までしっかりカバー。さらに、内側には「カイロポケット」を搭載し、外出先でも好みに応じた温活が可能。





カイロポケット付きでお腹を集中的に温める構造





薄手ながら保温性が高く、服の下に着ても着ぶくれしにくい仕様で、普段のファッションやオフィススタイルにも調和。厚着をせずスマートで合わせやすいアイテムとなっています。





＜購入者の声＞

●とても暖かく締め付け感がないので快適です。カイロも入れられるので寒い日に助かっています。

●柔らかくてよく伸びてあったかいです！お風呂出てからすぐに履いてます。何枚か持っててもいいかも！

●ふわふわの腹巻パンツです。カイロポケット付きですが、ポカポカして暖かいので今のところカイロも必要ありません。よく冷えるお腹や腰をスッポリと包むデザインで、バストのすぐ下の部分までとても暖かい腹巻パンツで、洗濯ネットに入れて簡単に洗濯ができます。





こうした機能性・着心地・デザインのバランスが評価され、今回のランキング1位獲得につながったと考えています。









■シリーズ累計720万枚(※2)突破 ― 多くのお客様に選ばれるインナー

「グラマラスパッツ(R)」シリーズは、累計販売数720万枚(※2)を突破。

お悩みに合わせて選べる多彩なラインナップで、幅広い世代に支持されています。









■2年連続でグッドデザイン賞を受賞

当社が展開するインナーシリーズは、2024年・2025年と2年連続でグッドデザイン賞を受賞しています。





・2024年度受賞製品：もちフィット(R) ブラジャー&ショーツ

・2025年度受賞製品：ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ





いずれの製品も、「毎日続けられる心地よさ」と「生活動作を妨げない設計」が評価され、デザイン性と機能性を両立したインナーとして高く評価されています。





・受賞ギャラリー

https://x.gd/ABdmI

・受賞ギャラリーページ

https://www.g-mark.org/gallery/winners/32327









■温活インナー「ゆらフィット(R)」も受賞 ― さらなる毎日の心地よさを支える受賞に

シリーズブランド「ゆらフィット」は、女性の健康メディア「からだにいいこと」主催

「からだにいいこと大賞2025」優秀賞を受賞。





・締めつけすぎない

・軽さ・やさしさ・毎日続けられる着用感





これらを目指したやさしい着圧インナー。冷えやすい身体をふわっと包み、日常の動きにもストレスなく寄り添う設計が特徴です。





前向きな毎日を支えるブラインナー





当社のインナーづくりにおける品質と使いやすさへの取り組みは、あたたかさだけでなく、毎日無理なく続けられる心地よさを追求したものづくりが評価されたと感じています。

今後も多様なライフスタイルに寄り添うアイテムをお届けしてまいります。









■商品概要

商品名 ： 『ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ』

カラー展開： 全5色(チャコール/ブラック/サックス/

グレイッシュラベンダー/コーラルピンク)

サイズ展開： M～LL





・特設サイト

https://shop.ybl-store.net/limited/fuwalyslim/

・販売ページ

https://ybl-store.net/lp?u=fupmsonepre





商品名 ： 『ゆらフィット ブラインナー(yura-fit)』

カラー展開： ［全3色展開］ホワイトティー(アイボリー)

ヌード(ベージュ)／ナイトフォール(ブラック)

サイズ展開： M-L／L-LL





・販売ページ

https://ybl-store.net/lp?u=yrtlsoneprs









■グラマラスパッツ(R)シリーズについて

株式会社YB-LAB.は、自社ブランド「GLAMOROUSPATS SERIES」(グラマラスパッツシリーズ)を展開し、主に女性のボディラインをサポートする着圧ケアアイテムの開発・販売を行っています。

ハイウエストタイプの『オールインワン加圧インナー「グラマラスパッツ」』(税込4,389円)は、SNSを中心に話題となり、10代から50代の幅広い世代の女性に支持されています。









■SNS

TikTok ： https://www.tiktok.com/@yblab_official

Instagram ： https://www.instagram.com/yblab.official/

X ： https://x.com/yblab_official

LINEアカウント ： https://lin.ee/qFF8fJw

公式YouTubeチャンネル： https://youtube.com/@yblab.official

note ： https://note.com/yblab_official/









(※1)一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC)東京試験センター25-TK-600607 試験方法：遠赤外線放射特性(45°パラレル再放射法)結果：デルタT=4.1℃(信頼限界99％で有意差あり)比較品：ポリエステル混生地

(※2)自社調べ、2025年11月時点









■会社概要

会社名 ： 株式会社YB-LAB.

代表取締役： 吉岡 友昭

所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目12-8 SSUビル 3F

事業内容 ： ホームケア商品の企画、開発、輸出入、

通信販売、卸及び小売り業務