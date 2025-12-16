当資料は、2025年11月18日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳です。





フロリダ州オーランド ワールドセンター・マリオット - 2025年11月18日 - AIを活用した自律型IT(Autonomous IT)プラットフォームで業界をリードする Tanium Inc.(以下、「タニウム」)は、Microsoft Security Copilotにおいて「Tanium Security Triage Agent」および「Tanium Security Triage Agent with Identity Insights」の一般提供開始を発表しました。





タニウムのエンジニアリング担当バイスプレジデント、ダン・バーガは次のように述べています。「エージェント型AIは、セキュリティオペレーションにおける対応、優先順位付け、アクションのワークフローを変革しています。Microsoftとの協業により、Microsoft Security Copilot内に新しいAI駆動型機能を構築しました。『Tanium Security Triage Agent』 と 『Tanium Security Triage Agent with Identity Insights』は、タニウムのリアルタイムなエンドポイントインテリジェンスとMicrosoftのAIを組み合わせることで、セキュリティアナリストが脅威を迅速かつ正確にかつ確信を持って調査・対応できるよう支援します。」





Microsoft Security Copilot( https://www.microsoft.com/en-us/security/business/ai-machine-learning/microsoft-security-copilot )は、セキュリティ専門家が脅威に迅速に対応し、シグナルをマシンスピードで処理し、数分でリスクを評価できる、初のAI搭載セキュリティ製品です。高度な大規模言語モデル(LLM)と、Microsoft独自のグローバル脅威インテリジェンスおよび1日あたり84兆件以上のシグナルに基づくセキュリティ特化モデルを組み合わせています。





Security Copilotのエージェントは、大量のセキュリティおよびITタスクを自律的に管理し、Microsoft Securityソリューションやパートナーソリューションとシームレスに統合します。セキュリティ専用に設計されたこれらのエージェントは、フィードバックから学習し、組織のワークフローに適応し、チームが完全にコントロールできる状態で、Microsoftのゼロトラストフレームワーク内で安全に作動します。





Microsoft Securityのコーポレートバイスプレジデント、ヴァス・ジャッカル氏は次のように述べています。

「AIは防御側にとっての力の倍増装置であり、パートナーがエージェント型の革新をSecurity Copilotエコシステムに持ち込むことで、その効果は指数関数的に高まります。私たちは単なるツールを構築しているのではなく、知的で協調的なサイバー防御の新時代を創り出しているのです」





＜Security Copilotにおける「Tanium Security Triage Agent」および「Tanium Security Triage Agent with Identity Insights」について＞

これらのエージェントは、セキュリティオペレーションチームのアラートトリアージを効率化・加速化するために設計され、Security Copilotのエージェント型AIフレームワークによって強化されています。Taniumエージェントは、Tanium Threat Responseのアラートを自律的に調査し、エンドポイントのアーティファクト収集、Microsoft SentinelデータレイクやMicrosoft Entra IDからのID情報を含むコンテキスト分析、次のステップの推奨を行うことで、セキュリティアナリストが迅速かつ情報に基づいた判断を下せるよう支援します。





＜入手方法＞

「Tanium Security Triage Agent」および「Tanium Security Triage Agent with Identity Insights」は、Microsoft Security Storefront( https://securitystore.microsoft.com/ )で提供されています。Microsoft Security Storefrontでは、セキュリティオペレーションや体制を強化するエージェントや統合パートナーソリューションを簡単に検索、購入、導入できます。

GA版を試すには、Microsoft Security Storefront( https://securitystore.microsoft.com/ )で「Agents」タブをクリックし、「Browse all agents」からエージェント名で検索してください。





＜購入方法＞

これらのエージェントはSecurity Storefrontで購入できます。購入にはAzure Subscriptionのオーナーまたはコントリビューター権限が必要です。





＜セットアップと構成方法＞

Security Storefrontからデプロイすると、エージェントおよびSentinelデータレイクジョブなどの依存関係が展開されます。デプロイ完了後、Security Copilotにリダイレクトされ、エージェントの構成と操作を行えます。





タニウムとMicrosoftのパートナーシップについて詳しくは、以下をご覧ください：

https://www.tanium.com/partners/microsoft/spotlight/













■タニウムについて

Tanium Autonomous ITは、業界を横断したエンドポイントのインテリジェントな管理を実現する最も包括的なソリューションを提供し、IT資産発見・インベントリ管理、脆弱性管理、エンドポイント管理、インシデント対応、リスク・コンプライアンス、デジタル従業員体験の機能を備えています。Tanium Autonomous ITプラットフォームは、フォーチュン100企業のうち40社を含む世界中の顧客を支援し、信頼性をもってリアルタイムに、大規模な運用効率の向上とセキュリティ態勢の強化を実現することで、「止まらない」組織に変貌することを可能にします。詳細については、https://www.tanium.jp/をご覧いただき、Facebook( https://www.facebook.com/TaniumJP )とX( https://x.com/TaniumJ )でフォローしてください。





日本法人名 ： タニウム合同会社

グローバル代表CEO ： ダン・ストリートマン

日本代表執行役社長 ： 原田 英典

設立年 ： 2007年

設立年(日本) ： 2015年

所在地(日本オフィス)： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4

常盤橋タワー25F

事業内容 ： 自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

URL ： https://www.tanium.jp/









■免責事項

ここに記載されている情報は一般的な情報提供のみを目的としています。本情報は、当社が将来の製品、特徴、または機能を提供することについて確約、保証、申し出、および約束を行うものでも、法的義務を負うものでもありません。また、いかなる契約にも組み込まれることを意図しておらず、そのように見なされるものでもありません。最終的に提供される製品、特徴、または機能の実際の時期は記載されているものと異なる可能性があります。





(C)2025 Tanium, Inc. All rights reserved. Tanium はTanium, Inc. の登録商標です。その他の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。