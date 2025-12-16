京都国立近代美術館にて、2025年12月23日（火）～2026年3月8日（日）の期間、美術館デビュー応援プログラム2025「リング・リング・ロング」を開催いたします。

ことしも！ びじゅつかん の ながーい おへや に

おおきな まる が やってきた

きょう は びじゅつかん に いってみよう！

小さなお子さんといっしょに美術館でのびのび過ごしてみませんか。美術館の1階ロビーに、お子さんと保護者の方がリラックスしてくつろいだり、大きな作品との出会いを楽しめるようなソファやテーブル、自分だけのお面が作れるコーナー、美術館のなかを探検できるアクティビティなどが登場します。ベビーカーでの来場歓迎、親子やお友だちどうしのおはなしもOK、大人だけでくつろぐのもOK、赤ちゃんが泣いちゃってもOKです。今年は、「展示室デビュー」を応援するプログラムも行います。

■どんなことができる？

ロングリングソファにすわるロングリングテーブルでお面をつくるおおきなクッションでくつろぐワークショップに参加するそのほか、すごし方はいろいろ！

■どんなところ？ （京都国立近代美術館のロビーについて）

琵琶湖疏水に面した美術館１階のロビーは、いつでもだれでも訪れることができるフリーゾーンです。壁にはイギリス人作家のリチャード・ロングが1996年に描いた大きな作品があり、訪れる人たちをいつも出迎えています。

■「ありさんのじかん」

隣接する部屋で講演会や上映会などのイベントが開催される際は、いつもより小さい声で話す「ありさんのじかん」を設けます。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。※実施日は美術館HPに掲載します

開催日時

日程｜2025年12月23日（火）～2026年3月8日（日）※月曜日および年末年始（12月30日～1月3日）は休館（ただし1月12日（月・祝）、2月23日（月・祝）は開館し、翌火曜日は休館開催場所｜京都国立近代美術館 1階ロビー参加費｜ロビーへの入場は無料です。3階・4階展示室での展覧会をご覧になる場合、大人の方は観覧料がかかります。※当日中であれば、同じ観覧券で何度でも入場可能です。開催中の展示：企画展「セカイノコトワリ―私たちの時代の美術」 、2025年度第4回コレクション展対象者｜美術館が初めてのお子さんとそのご家族、ほか、どなたでも主催｜京都国立近代美術館支援｜Adobe Foundation

https://www.momak.go.jp/Japanese/education/2025/ring_ring_long

会期中のプログラム

■ ミニミニ人間になって たてものを めぐろう京都国立近代美術館のたてものをじっくり見わたすと、丸、三角、四角の形や、ざらざら・つるつるの素材、かわった形をした手すりや階段などが、あちこちにあります。そんな美術館のたてものを「ミニミニ人間」の目線で探検してみましょう！きっと新しいみりょくが発見できるはず…！？日程｜2026年1月31日（土）①11時～ ②13時～ ③15時～ （各回1時間程度）対象｜小学1年生～3年生とその保護者定員｜各回6組（お子さま1名、保護者1名のペアでお申し込みください）※事前申込制参加費｜無料講師｜長岡勉（建築家・デザイナー）POINT代表、東京造形大学准教授。1970年東京生まれ。慶応大学SFC政策メディア研究科修了。山下設計で活動後、POINTを設立。空間設計の他にシェアオフィス＜co-lab＞の設立に参加する等の活動を行う。2020年からVUILDのメンバーとして活動。申込方法｜後日、美術館ホームページにて公開する申込フォームから必要事項を記入し、送信ください。申込期間｜2026年1月6日（火）正午～1月19日（月）正午までの間にお申し込みください。申込者多数の場合は抽選を行います。なお参加の可否に関わらず、1月23日（金）頃までに、申込者全員にメールでご連絡いたします。

■みんなでつくるリングロングお面ワークショップ美術館から出てきたカラフルな紙や、毛糸や段ボールなどのいろんな手ざわりの素材たち。それを切ったりちぎったりして、まんまるのお面に貼り付けて自分だけの“リングロングお面”をつくっちゃおう。顔にはめても良し、ロビーにあるリチャード・ロングの作品と一緒に写真を撮るのも良し。ぜひ親子でごいっしょにご参加ください。

日程｜2026年2月14日（土） ①10時30分～ ②13時～ ③15時～ （各回1時間程度）対象｜3才以上（保護者同伴）定員｜各回15組程度（1組あたり付添を含めて3名まで）※事前申込制

※小学3年生以下のお子さまは、保護者の方が１名付き添ってください ※ご家族で参加の場合、お面づくりは原則としてお子さまのみとさせていただきます参加費｜無料申込方法｜後日、美術館ホームページにて公開する申込フォームから必要事項を記入し、送信ください。申込期間｜2026年1月6日（火）正午～1月26日（月）正午までの間にお申し込みください。申込者多数の場合は抽選を行います。なお参加の可否に関わらず、1月30日（金）頃までに、申込者全員にメールでご連絡いたします。

■おやこで展示室デビュー参加者のペースに合わせて、教育普及スタッフが一緒に展示室を巡ります。作品をみた感想をスタッフと話したり、赤ちゃん・お子さんの反応を楽しんだりしてゆったり過ごしてみませんか。授乳室やオムツ替え用ベビーシートなどの設備もご案内しますので、小さなお子さまとはじめて来館する方も安心してご参加いただけます。

日程｜2026年1月7日（水）、1月21日（水）、2月4日（水）、2月18日（水）、3月4日（水） いずれも10時30分～（各回45分～１時間程度）対象｜2才以下のお子さまと保護者（ベビーカー・抱っこひもでのご参加をおすすめします）

定員｜各日3組程度 ※先着順参加費 ｜大人の方は展覧会の観覧券が必要です申込方法｜後日、美術館ホームページにて公開する申込フォームから必要事項を記入し、送信ください。申込期間｜実施日によって、申込開始日が異なりますのでご注意ください。 1月7日（水）、1月21日（水）の回は、12月24日（水）正午から申込を開始します。 2月4日（水）、2月18日（水）の回は、1月7日（水）正午から申込を開始します。3月4日（水）の回は、2月4日（水）から申込を開始します。

このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。