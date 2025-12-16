神戸港・TOTTEI PARKにて開催される「神戸TOTTEIクリスマスマーケット2025」（12月12日～25日）にあわせ、会場内に店舗を構えるBBQ場『EN³（エンスリー）TOTTEI BBQ』では、屋内で楽しめるクリスマス期間限定のBBQコースを提供します。2名様から気軽に予約できる本コースは、港の夜景やイルミネーションに包まれた会場の雰囲気の中で、マーケットのにぎわいとともに食事も楽しめる、この時期ならではのひとときを提案します。

■クリスマスらしさを“コース全体”で楽しむBBQ

本コースは、BBQの楽しさを生かしながら、前菜からデザートまでをクリスマス仕様のコース仕立てで構成しています。前菜3種盛りに始まり、薪の香りをまとわせたロメインレタスの薪焼シーザーサラダとクラムチャウダースープを提供。メインにはホタテの香草バター焼き、ローストチキン、三田ポークのロースト、ローストビーフをそろえ、複数人で取り分けながら楽しめる、クリスマスらしい華やかさを持たせました。食後はブリオッシュパンとティラミスで締めくくり、神戸港の夜景とともに、ゆったりとしたディナーの時間を過ごせます。

■提供概要

《提供期間》2025年12月12日（金）～12月25日（木）《料金》お一人様 11,000円（税込）《利用条件》2名様以上《BBQの営業時間》 昼の部 12:00～15:00（L.O.14:30） 夜の部 18:00～21:00（L.O.20:30）

https://www.tablecheck.com/shops/en3-tottei-bbq/reserve

ご予約は事前予約制となります。EN³ TOTTEI BBQでは、お客様からのお問い合わせは公式LINEにて承っております。※店舗へのお電話での対応は行っておりません。

■夜の港を彩る「イルミナイト」

https://page.line.me/387lqixx?oat_content=url&openQrModal=true

日没後には、会場全体を光で演出する「イルミナイト」を実施。イルミネーションと神戸港の夜景が重なり合い、昼間とは異なる表情を見せます。マーケット散策の前後に、同じ景色や時間帯を共有しながら食事を楽しめる点も、この期間ならではの魅力です。

■「神戸TOTTEIクリスマスマーケット2025」と一体で楽しむ会場体験

https://www.totteikobe.jp/event/article/17745

会場となるTOTTEI PARKでは、期間中「神戸TOTTEIクリスマスマーケット2025」を開催。港に面した開放的なロケーションに、クリスマスらしい装飾や屋台が並び、フードやドリンクを片手に散策を楽しめます。会場内に店舗を構える『EN³ TOTTEI BBQ』も、このマーケットのにぎわいや空気感と歩調を合わせ、来場者が自然な流れで食事を楽しめる場として展開します。https://www.totteikobe.jp/event/article/12524

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社バーベキューアンドコー（報道関係者様）〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2‐2https://bbqandco.jp/広報室：大角／敷谷TEL：078-927-6660E-mail：pr@bbqandco.jp