biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）が運営する「ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島（Web: https://www.chotto-yacht.com/）」では、2026年1月1日（木・祝日）、海上から初日の出を観賞できる1日限定のクルージングプラン「元旦クルーズ」の予約受付を開始いたします。本プランは、初日の出を大パノラマで鑑賞できる点が特徴で、静寂に包まれた海上から昇陽を望む、特別な新年の幕開けをご体験いただけます。静かな海面と広がる空が生み出す景観の中、参加者は日の出の瞬間を落ち着いて迎えることができる内容となっています。ご家族やご友人、大切な方との思い出づくりも最適な特別な元旦をお過ごしいただけます。

「元旦クルーズ」について

ちょっとヨットでは、年間を通してサンセットを楽しめるものや、マリンスポーツを気軽にご体験いただけるものなど、多様なクルーズプランを提供しております。今回、新たな試みとして、1月1日（木・祝日）元旦限定で実施予定のクルーズを企画いたしました。水平線の向こうから昇る太陽は、写真にも心にも残る絶景。元旦の朝を特別に彩る、心温まるクルーズで新年を迎えていただきたいという思いから、本企画を立ち上げております。海上から望む初日の出は、通常のビュースポットとは異なり、日の出の瞬間をより鮮明に、より雄大に捉えることができます。静かな海面に反射する光とともに広がる景観は、年の始まりにふさわしい清々しさを感じていただけます。非日常の特別な時間を求める方や、新しい一年を気持ちよくスタートしたい方に、ぜひご参加いただきたい内容となっております。

特別プラン「元旦クルーズ」概要

プラン名称 ：「元旦クルーズ」プラン内容 ：ボートで江ノ島沖まで クルージングし、初日の出を鑑賞する特別プランです。プラン実施施設：ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島プラン実施日 ：2026年1月1日(木・祝日)プラン価格 ：16,000円(税込) / 1名様定員 ：6名住所 ：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-12-4）URL ：http://chotto-yacht.com/注意事項 ：※最少催行4名さま※当日の天候により、イベント内容が変更になる場合がございます。※当日は周辺が大変込み合います。集合時間に間に合わない場合はお待ちすることはできません。 また、一切返金できかねますので予めご了承ください。※キャンセル料は規定通りとなります。※ こちらのプランはご予約が必須となります。下記「元旦クルーズのご予約はこちら」よりご予約をお願いいたします。

ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島について

ちょっとヨットでは、初心者から上級者まで幅広い層の方にご利用いただけるマリンスポーツ体験を提供しております。名称の通りヨット（セーリング）をはじめ、サーフィン、SUPといった定番アクティビティに加え、江ノ島エリアでは体験できる場所が限られるフォイルボードを用いたプログラムも展開しています。さらに、近年注目を集める足漕ぎペダル式ボート「HOBIE」も高い支持をいただいており、年間を通して多くの利用者に親しまれています。片瀬江ノ島駅から徒歩5分とアクセスが良好で、ウェットスーツのレンタル、シャワー、ロッカー付き更衣室など、必要な設備を館内に完備している点も特長です。手ぶらで来場し、気軽にマリンスポーツを体験できる環境づくりに注力しながら、安全性と満足度の高いサービス提供を目指して運営しております。

