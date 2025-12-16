2026年6月12日（金）より、シアターGロッソにて上演する『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』の追加キャストと公演詳細が発表されました。

『ボボボーボ・ボーボボ』は澤井啓夫⽒による伝説の不条理ギャグバトル漫画。「週刊少年ジャンプ」にて 2001 年から2007 年まで連載され、コミックス全 28 巻の累計発⾏部数は 700 万部を突破しているヒット作品です。2003 年にはアニメ化、さらにゲーム化などのメディアミックスも果たし、 2021 年に原作連載 20 周年、 2023 年 11 ⽉アニメ放送20 周年を迎えました。そして、前作となる2024年10月に舞台化された、『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』（通称ボボステ）は、全21巻の原作を約2時間で駆け抜けたことで大きな話題を呼びました。あれから一年…ボボステが、パワーアップして帰ってきます！脚本・演出は、前作に引き続き川尻恵太（SUGARBOY）が担当します。舞台『モブサイコ１００』シリーズや、体内活劇「はたらく細胞」 シリーズなど、独特のセンスを武器に数多くの舞台の脚本・演出を担当してきた川尻が、ふたたび「ボーボボ」の世界観を完全新作舞台でハジけさせます。また、前作で圧巻の存在感と熱演を見せた加藤将が、主演のボボボーボ・ボーボボ役としての続投が発表されていましたが、この度、追加キャストが解禁となりました。前作に続き、ビュティ役を工藤晴香、ヘッポコ丸役を樋口裕太、ところ天の助役を兎（ロングコートダディ）が務めます。また、新たに首領パッチ役として舞台を中心に俳優に加え演出、プロデュースも手がけ、多岐に渡り活躍する鯨井康介の出演が決定しました。さらに、前作にも出演した小松準弥が、ソフトン役として声の出演をいたします。また、12月20日（土）・21日（日）に千葉・幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10で開催される「ジャンプフェスタ2026」の東映アニメーションブースにて、『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』で使用した衣装展示が決定。『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』は東京・シアターGロッソにて6⽉12⽇（金）から6⽉21⽇（日）まで上演。12月20日（土）よりデジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定先行のエントリー受付が開始。詳細は公式サイトにて（ https://bo-bobo-stage.jp ）

「ジャンプフェスタ2026」にて衣装展示決定！！

12月20日（土）・21日（日）に千葉・幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10で開催される「ジャンプフェスタ2026」の東映アニメーションブースにて、前作『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』で使用した衣装展示が決定。【ジャンプフェスタ2026】開催日時：2025年12月20日(土)～12月21日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10（千葉県千葉市美浜区中瀬 2丁目2-1）出展メーカー名：東映アニメーション（展示ホール4）ジャンプフェスタ公式WEBサイト：https://www.jumpfesta.com/◾️展示衣装ボボボーボ・ボーボボ首領パッチビュティソフトン

＜公演概要＞

『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』原作︓澤井啓夫「ボボボーボ・ボーボボ」(集英社 ジャンプコミックス刊)脚本・演出︓川尻恵太（SUGARBOY）出演︓加藤 将/工藤晴香 樋口裕太/兎(ロングコートダディ)/鯨井康介 他(声の出演)小松準弥会場︓シアターGロッソ（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）公演期間︓2026年6⽉12⽇（金）～6⽉21⽇（日）

チケット（全席指定・税込）︓超ハジケシート 33,000 円（最前列シート・非売品特典付き）〈特典内容〉終演後舞台上にて写真撮影（舞台セット＋お客様のみ※キャスト登場はございません）鼻毛アクリルスタンド2LブロマイドS席 11,000円A席 8,800円【チケット先行情報】〈デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定先行〉（抽選）☆定期購読先行受付期間： 抽選エントリー：2025年12月20日（土）正午～2026年1月5日（月）23：59≪お申込み・詳細はこちら≫https://www.shonenjump.com/p/teiki/2025/bobobo_stage_ticket_1220/※少年ジャンプ＋、もしくはゼブラックにてデジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読をされている方のみ、アプリ内からお申込可能となります。エントリー期間中に少年ジャンプ＋、もしくはゼブラックにご登録の上、定期購読をされた方もお申し込みいただけます。〈オフィシャル先行〉（抽選）https://w.pia.jp/s/bo-bobo-stage26os/受付期間：2026年1月20日（火）正午～2月2日（月）23：59※他、プレイガイド先行あり〈一般発売〉（先着）2026年3月14日（土）10：00～チケットぴあhttps://w.pia.jp/a/bo-bobo-stage/Pコード：539-208舞台公式サイト︓https://bo-bobo-stage.jp舞台公式 X︓https://x.com/bo_bobo_stageハッシュタグ︓#ボボステ主催︓ボボステ製作委員会(東映ビデオ/東映アニメーション/アプル)©澤井啓夫/集英社・2026ボボステ製作委員会