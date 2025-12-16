ライフスタイルカンパニー株式会社は、ホビーブランドTOKOTOYZより自社IPの新コレクション「Fuwala キャラぬい Sweet Crashシリーズ」のPVCぬいぐるみを2025年12月16日（火）11:00より公式サイト・Amazon・楽天等で発売予定いたします。店舗では12月下旬より全国のバラエティショップにて発売予定です。ふわふわの毛並みと愛らしい表情が特徴のこのシリーズは、着ぐるみ好きな個性豊かなキャラクターたちを集めた、つい集めたくなる商品です。

商品の特徴

# 1. キャラクターラインナップは６種類＋シークレット1種類

https://tokotoyz.jp/

Fuwala キャラぬい Sweet Crashシリーズは、動物の着ぐるみを着るのが大好きな個性豊かなキャラクターたちで構成されています。ラインナップには、「ベリーバニー」「ショコラベア」「ミルキーキャット」「チャーミングキャット」「ラブリーフォックス」「フワゾウ」といった魅力的なキャラクターが含まれており、それぞれが異なる魅力を持っています。また、「シークレットめめちゃん」と呼ばれるレアキャラクターも用意されており、コレクター心をくすぐる仕様となっています。

# 2. 高品質なPVCぬいぐるみ仕様

本商品は高品質なPVC素材を使用し、約12cm×10cm×17cmのコンパクトサイズながら、細部までこだわった造形と柔らかな手触りを実現。デスクに置いても場所を取らず、バッグに付けてもかわいいサイズ感です。

# 3. 2WAY仕様のアクセサリー

一部キャラクターについている装飾は、取り外してヘアアクセサリーとして使用することができます。ぬいぐるみとして飾るだけでなく、シュシュとしても活用できる実用性も備えており、ストラップとしてバッグにつけて持ち運ぶこともできます。

# 4. ブラインドボックス仕様

商品はオリジナルデザインのブラインドボックスに入れて提供されており、どのキャラクターが入っているかは開けてからのお楽しみで購入するたびにワクワク感を味わえるよう設計されています。また、６箱入りのアソートでも販売を行なっております。

商品概要

- 商品名： Fuwala キャラぬい Sweet Crashシリーズ- 発売時期：2025年12月16日（火）11:00-販売サイト：TOKOTOYZ公式サイト・Amazonなど-発売店舗：12月下旬より全国のバラエティショップにて順次発売- 価格：2,860円（税込）- 対象年齢：15歳以上※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

会社概要

- 社名：ライフスタイルカンパニー株式会社- 所在地：東京都中央区八丁堀２丁目２４番３号 PMO八丁堀Ⅱ７階- 代表者：菊池尚- 問い合わせ先：03-6262-8580ライフスタイルカンパニーは、「生活に彩りと喜びをもたらす製品開発」をミッションに掲げ、オリジナルキャラクター商品の企画・製造・販売を手がけています。「Fuwala」シリーズは自社IPとして長期的な展開を計画しており、今後もキャラクターラインナップの拡充やグッズ展開を予定しています。

公式X：https://x.com/tokotoyz公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official