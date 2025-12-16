株式会社一の坊（本社/宮城県仙台市 代表取締役 髙橋 弘行/タカハシ ヒロユキ）が運営する仙台・作並温泉 ゆづくしSalon一の坊、松島温泉 松島一の坊では、江戸時代に仙台城下で飾られ、明治以降に急速に数を減らした正月飾り「仙台門松」を飾り、お客様をお迎えいたします。ゆづくしSalon一の坊では3年目、松島一の坊では昨年に続き2度目の試みとなります。仙台の歴史や伝統をこの門松から感じ取っていただければ幸いです。

■「仙台門松」設置スケジュール■仙台の街から姿を消した、大きな「仙台門松」■大久保庭園と仙台の伝統を継承する■一の坊グループ「仙台門松」設置場所・山と呼吸をあわせる宿｜仙台・作並温泉 ゆづくしSalon一の坊・静かな松島と心ひとつにする温泉リゾート｜松島温泉 松島一の坊

「仙台門松」設置スケジュール

・仙台・作並温泉 ゆづくしSalon一の坊 12月27日（土）・松島温泉 松島一の坊 12月28日（日）

仙台の街から姿を消した、大きな「仙台門松」

「仙台門松」は江戸時代、仙台城下に設置されていた正月飾りです。一般に知られる門松とは全く形が異なり、2本の柱に松や笹竹を取り付けて竹を横に渡して門のように組み上げます。仙台門松は明治時代から数を減らし、近年ほとんど姿を消していましたが、仙台市の団体が2019年から復元活動に取り組んでおり、一の坊でも2年前から仙台門松を設置しております。12月25日（木）には仙台市の青葉神社で「仙台門松奉納式」が執り行われ、門松に関わる看板のお祓いが行われます。神事の後は、職人の手によって仙台門松が設置され、新年を迎える準備が本格的に始まります。

大久保庭園と仙台の伝統を継承する

手掛けていただくのは、宮城県内の造園会社である大久保庭園さん。一の坊グループは地元の企業と協力しながら、伝統ある「仙台門松」を飾り、地域に根差した歴史や文化に触れる機会を増やし伝えていきたいと考えています。

一の坊グループ「仙台門松」設置場所

山と呼吸をあわせる宿｜仙台・作並温泉 ゆづくしSalon一の坊

作並の豊かな自然の中で、自然に身を委ね、心を研ぎ澄ます。オールインクルーシブで穏やかな時間を過ごす「里山リトリートステイ」を体感ください。

静かな松島と心ひとつにする温泉リゾート｜松島温泉 松島一の坊

https://www.ichinobo.com/sakunami/

日本三景・松島の絶景を望む、静かな松島と心ひとつにする温泉リゾート。温泉、ロウリュサウナ、岩盤浴など、心と体をリフレッシュする、様々なリトリート体験をどうぞ。

https://www.ichinobo.com/matsushima/

"理想の日常℠"のSM(Services Mark)マークは、レストランやホテルなどの役務(サービス)についての商標です。

リリースに関するお問い合わせは…

株式会社⼀の坊 営業推進本部〒980-0013宮城県仙台市⻘葉区花京院2丁⽬1-10TEL：022-222-0178(平⽇ 11:00～16:00)Mail：press@ichinobo.com▼お問い合わせフォームはこちらhttps://ichinobo.com/contact/?contact_type=contact-media

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82%E2%BB%98%E8%91%89%E5%8C%BA%E8%8A%B1%E4%BA%AC%E9%99%A22%E4%B8%81%E2%BD%AC1-10%E3%80%80%E4%B8%80%E3%81%AE%E5%9D%8A%E6%9C%AC%E7%A4%BEhttps://www.ichinobo.com/