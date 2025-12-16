2025年12月16日

長瀬産業と日本通運 インド・ドレラ地区における半導体前工程向けの半導体材料の供給に関する覚書を締結 ～商流と物流の融合により、インド半導体産業のサプライチェーン構築に貢献～



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之、以下「長瀬産業」）とNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀切 智）のグループ会社である日本通運株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹添 進二郎、以下「日本通運」）は、2025年12月8日にインド・ドレラ地区における半導体前工程向けの半導体材料の供給に関する取り組みに関する覚書を締結しました。

本覚書は、インドにおいて幅広い事業展開と歴史を有する長瀬産業と、日本やインドをはじめグローバルで半導体物流を手掛けるＮＸグループがパートナーシップを締結することで、インドにおける危険品を含む半導体材料の輸送・保管業務に関する知見を深化させることを目的としています。両社で連携し、急速に半導体工場への投資が進むドレラ地区において、半導体サプライチェーンの構築と現地顧客との関係強化を推進し、インド国内の半導体産業の発展に貢献してまいります。

■長瀬産業の取り組み

長瀬産業は、中期経営計画 ACE 2.0 の成長ストーリーにおいて、「基盤」「注力」「育成」「改善」の４つの領域を掲げ、商社、製造、研究開発の各機能を軸に事業を展開しています。本件は、育成領域である「新規エリア（グローバルサウス）」にて今度成長が期待される半導体分野での事業拡大を目指すものです。

NAGASEグループは、1964年にインド現地法人・Nagase India Private Ltd.（以下「Nagase India」）を開設以来60年の間、化学品、ライフサイエンス、樹脂、自動車、エレクトロニクス産業分野を中心に、インド国内の需要および国外向けソーシングの双方に対応した商社機能を軸に幅広く事業を展開し、ネットワークを構築してまいりました。2025年12月には、インド国内5つ目の拠点となるプネ支店を開設するなど拠点拡大や人員増強を図っており、今後もインドの経済成長とともに地域社会やお客様のニーズに応える柔軟かつ機動的な事業展開を推進します。NAGASEグループは、ものづくりの課題を素材（マテリアル）で解決することを通じて、人々が快適に暮らせる安心・安全で温もりある社会の実現に貢献してまいります。

参考：Nagase India、インド・マハラシュトラ州プネに新支店を開設（2025年12月1日）

■ＮＸグループの取り組み

ＮＸグループは、「ＮＸグループ経営計画2028」において、半導体を重点産業と位置付け、半導体に関連した物流の取り組みを加速させています。また、長期ビジョン「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」の実現に向け、インド市場を最重要拠点の一つとして、インド国内39都市に103の営業所と60の倉庫（総面積約4,499,000平方フィート）を展開し、在庫管理、検品、組立、輸出梱包、通関代理などEnd to Endの物流サービスを提供しています。

インド半導体製造の重要拠点となるグジャラート州やアッサム州をはじめ、工場建設から装置搬入、量産開始後の製品物流に至る物流領域に関与し、インド政府と連携したインフラ整備をも推進しています。さらに、専用物流センターや高機能車両への投資、人財育成に取り組み、関連企業のインド進出に貢献すべく活動を展開しています。

本覚書により、これらの取り組みを加速させ、半導体物流のリーディングプレーヤーとして存在感を強化してまいります。

■本締結を通じて半導体材料を供給するスキームのイメージ

【長瀬産業について】

・社名：長瀬産業株式会社

・本社所在地：東京都千代田区

・代表者：代表取締役社長 上島 宏之

・事業概要：化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等の輸出・輸入及び販売

・URL：https://www.nagase.co.jp/

【日本通運について】

・社名：日本通運株式会社

・本社所在地：東京都千代田区

・代表者：代表取締役社長 竹添 進二郎

・事業概要：自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船舶利用輸送、利用航空輸送、倉庫、旅行、通関、重量品・プラントの輸送・建設、特殊輸送、情報処理・解析などの物流事業全般 および関連事業

・URL：https://www.nittsu.co.jp/

■お問い合わせ先

＜本件に関するお問い合わせ＞

長瀬産業株式会社 エレクトロニクス事業部 電子資材部 営業1課 大泉遼

TEL: +81-70-4397-7721

MAIL: ryo.oizumi@nagase.co.jp

URL：http://www.nagase.co.jp/

日本通運株式会社 デバイス＆マシナリーセールス部（半導体産業）近藤毅彦

TEL：+81-3-6284-6609

MAIL：takehiko.kondo@nipponexpress.com

＜報道に関するお問い合わせ＞

長瀬産業 経営管理本部 コーポレートリレーション部 PR課

TEL：080-8828-8676

URL：https://www.nagase.co.jp

NIPPON EXPRESSホールディングス コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-5801-1212

URL：https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/