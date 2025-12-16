株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた渡辺久信が振り返る！『獅子回顧録』（渡辺久信 著）を12月18日に刊行いたします。

「ライオンズは強くなければいけない」

チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。

第1章 野球人生をかけた最後の１年‐GM兼代行監督（2024）第2章 勝つ喜びから教える喜びへ‐現役選手時代（1984～2001）第3章 若手を使い続けて育てる‐コーチ・監督時代（2004～2013）第4章 育成・補強が実った10年ぶりの優勝‐シニアディレクター・編成部長時代（2014～2018）第5章 常勝球団を作る難しさ‐ＧＭ時代（2019～2024）第6章 愛するライオンズの未来（2025）

【著者】渡辺久信 わたなべ・ひさのぶ1965年生まれ、群馬県桐生市出身。前橋工業では1年夏に甲子園出場。83年にドラフト1位で西武ライオンズ入団。1年目から一軍に定着しプロ初勝利も記録。2年目からは主力投手として活躍し、最多勝3回、最高勝率1回、最多奪三振1回を記録するなど、10度のリーグ優勝、6度の日本一に貢献。98年にヤクルトで現役引退後は台湾で3年間コーチ兼任選手を経験。04年から二軍投手コーチとして西武に復帰すると、二軍監督を経て08年から一軍監督に就任。1年目にチームをリーグ優勝、日本一に導いた。13年まで監督を務めた後はシニアディレクター、編成部長、2019年からはゼネラルマネージャーに就任。2024年シーズン途中からは監督代行を務めた（ゼネラルマネージャーと兼任）。2025年からは野球評論家、解説者として活動。NPB通算389試合125勝110敗27セーブ。

書名 『獅子回顧録』ISBN：978-4-86255-786-5著者：渡辺久信ページ数：224P判型：四六判定価：1,980円（本体1,800円＋税）発売日：2025年12月18日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10154651.html

