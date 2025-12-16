テイスターズコーヒージャパン合同会社(代表：Jake Hu)は、台湾を代表するスペシャルティコーヒーロースタリー「Taster’s Coffee」の世界初となる実店舗を、2025年12月21日(日)に神戸市にてオープンいたします。これまでTaster’s Coffeeは台湾本社で事務所・焙煎所とオンライン販売のみを展開しており、対面でコーヒーを提供する実店舗は本神戸店舗が初めてとなります。





スペシャルティコーヒー業界のレジェンド、Jake Hu氏





創業者Jake Hu氏は、元々薬品研究者としてキャリアをスタートさせました。医師であるパートナーのアメリカ挑戦をサポートするため台湾から帯同し、在宅ワークで子育てを担う中でコーヒーの楽しさに目覚め、科学的なアプローチでコーヒー研究を開始。以来、再現性のある美味しさを追求し続け、国際スペシャルティコーヒー業界で広く尊敬を集めるリーダーとなっています。2011年に台北でTaster’s Coffeeを設立して以来、現在はWorld Coffee Events(WCE)代表(2014年～現在)を務め、世界大会運営の中心的な役割を担っています。





また、長年以下の大会でヘッドジャッジを歴任：

・2015～2023年 World Brewers Cup(WBrC)ヘッドジャッジ

・2017～2025年 World Coffee Roasting Championship(WCRC)ヘッドジャッジ

・2014～2024年 World Siphonist Championship(WSC)ヘッドジャッジ





さらに、抽出理論に基づく独自設計のドリッパー「CT62シリーズ」をはじめ、多数の革新的なプロ向けコーヒー器具への技術提供やコンサルティング業務を行っており、世界中のロースタリーやバリスタから高い信頼を得ています。日本ではまだ広く知られていないものの、海外のコーヒーコミュニティでは「スペシャルティコーヒーシーンのレジェンド」「台湾スペシャルティコーヒーシーンの父」と評され、今回の日本進出は国内スペシャルティコーヒーシーンに新たな風を吹き込むものと期待されています。





当店舗では、Jake Hu氏が世界中から厳選したトップクラスのスペシャルティコーヒーと、台湾産の高品質スペシャルティティーをご提供いたします。店舗では理論的に構築された再現性の高いレシピと器具を用いるため、豆の個性や洗練された味わいをどのスタッフも再現できることが強みです。また台湾産スペシャルティーコーヒーやティーも厳選したラインナップでお届けいたします。神戸の街でスペシャルティコーヒーとティーの新たな魅力を体験いただける空間となっております。

物販ではJake Hu氏が開発した抽出器具や、自社焙煎のコーヒー豆もご購入いただけます。これらはすでに開店しているオンラインショップ( https://tasterscoffee.jp )でもお求めいただけるため、店舗訪問が難しいお客様もTaster’s Coffeeのクオリティをご自宅でお楽しみいただけます。





オープニング期間中は、Jake Hu氏本人が来店し、特別にコーヒーを抽出するイベントも予定しています。









■店舗概要

店舗名 ： Taster’s Coffee Japan 神戸店

(テイスターズコーヒージャパンコウベテン)

所在地 ： 兵庫県神戸市中央区下山手通り4-15-1モンルポダフネビル100

オープン日 ： 2025年12月21日(日)

営業時間 ： オープン日 11:00～17:00

通常営業 10:00～17:00(水曜日定休)

オンラインショップ： https://tasterscoffee.jp





Taster’s Coffeeのロゴ





オープン以降も、国際色豊かなイベントを積極的に開催予定です。





・2026年1月17日

マレーシアの人気ロースタリー「One Half Roastery」ポップアップイベント

・2026年2月25日

台湾の注目生豆会社「Villa Clara」カッピングイベント

・その他

Jake Hu氏によるプロフェッショナル向けコーヒーセミナー(日程調整中)





これらのイベントでは、海外のトッププレイヤーを神戸に招へいし、日本ではなかなか体験できない貴重な機会をお届けします。コーヒー専門家から一般の愛好家まで、幅広い層にご参加いただける内容を予定しております。