株式会社クエスト(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田 智)、株式会社エヌ・ケイ(本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 直子)、株式会社セプト(本社：東京都千代田区、代表取締役：山内 豊志)は、クエストグループ従業員を対象とした「ISシンポジウム」を、創立60周年を記念して東京都内のイベントホールにて開催いたしました。





クエスト創立60周年、“ARIGATOU”を込めて。グループ3社合同イベントを開催





【ISシンポジウム】

クエストグループにおける最大級の全社イベントとして、従業員の技術力向上および交流促進を目的に2012年より開催しているものです。部門を超えたナレッジ共有とコミュニケーションの機会として、グループの文化を形成する重要な取り組みとなっています。





イベントプログラムの第1部では、外部講師によるセミナー講演に加え、事業部門を代表する社員が最新技術を活用した業務効率化に関するプレゼンテーションを行いました。

また、今年は創立60周年、および株式会社セプトがグループに加わった節目の年であることから、特別企画として3社の社長と代表社員によるパネルディスカッションを実施。自身の役割や働き方、クエストグループの未来や期待について、それぞれの視点から意見を交わし、参加者から大きな関心を集めました。





第2部では、60周年のクエストを機に誕生した「ITの未来は『ありがとう』の中にある -ARIGATOU-」のスローガンに合わせ、社員同士が感謝の気持ちをサンクスポイントで伝え合う社内企画「ありがとうフェス」の上位サンクスポイント獲得・付与者ランキングを発表し、会場を大いに盛り上げました。また、代表社員のクイズ回答を予想する参加型ゲームや、屋台ブースで飲食を楽しみながら交流できるスペースも設置。普段は接点の少ない社員同士が積極的にコミュニケーションを図る活気あるイベントとなりました。





イベントプログラムの第2部の様子





クエストグループは、Quest Vision 2030 の実現に向けて掲げる6つのコミットメントのもと、「さらなる探究・探求」「働きがいにあふれる職場」「持続可能な未来社会の実現」に寄与する取り組みを継続してまいります。また、IT × OT × Omotenashi の精神を掲げ、“相手を思い、敬意を持ち、心を尽くす姿勢”をグループの重要な価値として位置づけ、社会やビジネス環境の変化に柔軟に対応しながら活動を進めていきます。

創立60周年を新たなスタートと捉え、技術・人材・組織のさらなる成長に向けた取り組みを加速させるとともに、グループ全体の連携を一層強化し、様々なステークホルダーや社会と共に価値を創造する企業を目指してまいります。





クエストの社名は「探求」「冒険の旅」を意味する“QUEST”に由来。デジタルの未来をお客様と探求し共創するITカンパニーです。

システムにおけるアプリケーション開発とインフラ構築を、ソリューションを交えて企画構築し、その後の監視、運用・保守まですべてのプロセスをサービスとして提供しております。

※ 詳細は以下のクエスト企業WEBサイトをご参照ください。

https://www.quest.co.jp/





＼60周年記念サイトも公開中です／

https://www.quest.co.jp/quest-60th/





商号 ： 株式会社クエスト

市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員鎌田 智

所在地 ： 〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F

設立 ： 1965年5月

事業内容： 業務コンサルティング

ITコンサルティング／ソフトウェア開発

システム運用管理／ソリューション提供

資本金 ： 4億9,103万円