ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、アクションカメラに適した「耐衝撃×撥水」液晶保護フィルムに、DJI OSMO ACTION 6専用1製品を追加いたします。

耐ショック・防水モデルのデジカメに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や傷から液晶画面を守ります。表面には撥水、指紋防止、抗菌、ハードコート加工、粘着面はバブルレスタイプを採用。

【衝撃を吸収し液晶画面を保護】三層のPET層が各層で衝撃を吸収し、外部からの衝撃や、傷から液晶画面を守ります。※本製品は液晶画面への衝撃をやわらげるものであり、液晶画面が破損しないことを保証するものではありません。

【水をはじく撥水加工】撥水加工により水をはじくため、フィルム上に付いた水滴を簡単に払い落とせます。

【キズに強いハードコート処理(表面硬度 3H)】フィルム表面の「すり傷」や「爪あと」などが残りにくいクラス最高水準の表面硬度と保護力で液晶画面を美しい状態のまま保ちます。

【指紋が付きにくい指紋防止加工】指紋防止加工により、指紋が付きにくく、また指紋が付いても簡単に拭き取ることができます。

【気泡が消えるバブルレスタイプ(特殊吸着シリコン層)】貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプ。微細なホコリであればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させません。※ゴミなどが入っている場合は、気泡は抜けません。

【菌の増殖を防ぐ抗菌加工】抗菌加工により菌の増殖を抑えます。日本工業規格 JIS-Z2801（抗菌加工製品-抗菌試験方法・抗菌効果）の基準をみたしています。

【貼りやすい自己吸着性】シリコン粘着層の自己吸着性により、フィルムを液晶画面に置くだけで自然に貼りつくため貼り付けが簡単です。

【失敗しても貼り直し可能】シリコン粘着層により、貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼り直すことができます。

【ぴったり専用サイズ】各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能です。※貼りやすさを考慮し、液晶画面に対してほんの僅かに小さく設計されています。

【信頼の日本製】高品質な日本製のフィルムを採用し、日本で生産しているため安心してお使いいただけます。

希望小売価格 ：2,800円（税込）発売開始日 ：2025年12月中旬URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1316

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： カメラアクセサリー、携帯端末アクセサリーの販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp