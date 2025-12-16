メインビジュアル





株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ (本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健、以下SCP)がマスターライセンスを保有する人気絵本キャラクター「リサとガスパール」の日本語版出版25周年を記念し、大型物販催事となる「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」が2026年1月5日(月)～2026年1月19日(月) 松屋銀座8階イベントスクエアにて開催されます。一番の目玉は、“世界に1枚ずつしかない”原画の展示・販売。当イベントのために原作者ゲオルグ・ハレンスレーベン氏が描き下ろした原画25点の展示と特別販売は圧巻です！他にもオリジナルグッズの販売やコラボカフェの同時開催など、見どころが盛りだくさんのイベントとなります。









【開催概要】

イベント名： 日本語版出版25周年記念 リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA

会期 ： 2026年1月5日(月)～2026年1月19日(月)

会場 ： 松屋銀座8階イベントスクエア

内容 ： 新作描き下ろし原画25点の展示・特別販売。

物販エリアにおける商品やオリジナルグッズの販売。

入場料 ： 無料

時間 ： 午前11時-午後8時

※最終日は午後5時閉場 ※入場は閉場の30分前まで

※1月12日(祝・月)、18日(日)は午後7時30分閉場。

※営業日・営業時間が変更となる場合がございます。詳しくは松屋銀座公式サイトをご覧ください。

※混雑した場合は整理券を配布する可能性がございます。









【作者描き下ろし原画の展示・特別販売】

当イベント「日本語版出版25周年記念 リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」のために原作者が描き下ろした原画の展示・特別販売が決定！

初公開の原画を間近で鑑賞し、購入することができます。

■販売価格 420,000円～1,050,000円(税抜)：絵画の大きさによって販売価格は変動いたします。

■特記事項

・ご購入は先着順となります。整理券を発行させていただく場合がございます。

・お一人様あたりのお買い上げ点数には上限がございます。

・イベント会期終了まで展示しますので、ご購入当日はお持ち帰りいただけません。会期終了後にお引き渡しとなります。

・ご購入者様が個人で鑑賞することを目的として特別販売しております。オークションへの出品や営利目的での売買はご遠慮ください。

・本原画を購入されても、著作権法に基づく著作権は移転せず、原作者に帰属します。そのため、二次著作物の制作、商業利用、複製、公開・送信、改変・加工は固く禁止いたします。

詳しくはご購入の際にご説明を差し上げます。

・原作者(原作者が指定する第三者を含みます)が、本原画と同じ原画をもとに二次著作物(例：グッズ、デジタルコンテンツ等)を制作および頒布する場合がございます。

これは原作者による正当な権利であり、ご購入者の所有権とは別の権利となりますので、あらかじめご了承ください。





販売原画一覧





※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。





【原作者が描き下ろした25周年記念原画の展示】

当イベントのメインビジュアルにもなっている、原作者がリサとガスパール25周年を記念して描き下ろした、25周年記念アートの原画を展示いたします。※販売は行っておりません





25周年記念アート





【POP UP マルシェ オリジナルグッズ】

リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZAでは、開催を記念して販売されるオリジナルグッズも多数！

その一部をご紹介いたします。バリエーション豊かに魅力的なアイテムを多種ご用意しております。

またスペシャルな購入ノベルティもご用意しております。





■ジョエル・ロブション×リサとガスパール フィナンシェ(チャーム付き)【限定販売】

価格：2,916円(税込)





■アクリルスタンド＿トリコロール【先行販売】

価格：1,100円(税込)





■スクエア缶マグネット＿噴水広場/トリコロール【先行販売】

価格：各990円(税込)





■ウッドバインダーアクリルチャーム付き＿トリコロール【先行販売】

価格：1,870円(税込)

※A6サイズ





■ポーチ＿トリコロール【先行販売】

価格：2,530円(税込)





■トートバッグ＿トリコロール【先行販売】

価格：3,850円(税込)





オリジナルグッズ





※数に限りがございます。

※デザインは変更になる場合がございます。





＜購入ノベルティ＞

2,000円(税込)以上お買い上げのお客様にはオリジナルステッカー

5,000円(税込)以上お買い上げのお客様にはオリジナル紙袋

7,000円(税込)以上お買い上げのお客様には当イベント限定ミニトートバッグをプレゼント

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。





購入ノベルティ(紙袋、ステッカー、ミニトート)





【初お披露目のフォトスポットも！】

今回初お披露目となる、バルーン製の大きなリサとガスパールが皆様をお出迎えいたします。

また、Instagramにてお料理コラボ動画を配信中の「レタスクラブ」×「リサとガスパール」の共同企画として、「キッチン風のフォトスポット」もご用意！リサとガスパールと一緒にお料理風景の写真を撮ってくださいね。

同時開催中の「フォトコンテスト2025」にも是非ご参加ください。※フォトコンテストについては会場のご案内をご覧ください。





初お披露目のフォトスポット(イメージ画像)





【コラボカフェ同時開催決定！】

当イベントの開催を記念し、松屋銀座8階レストランシティ内「MGカフェ」にてコラボメニューを販売します！

コラボメニューご注文ごとにもらえる特典コースターや、一部テイクアウト可能なメニューもご用意。

期間 ： 2026年1月5日(月)～1月19日(月)

開催場所： 「MGカフェ」(松屋銀座8Fレストランエリア)

営業時間： 午前11時～午後10時(ラストオーダー 午後9時)

※お席のご利用は、ご注文の品が揃ってから30分とさせていただきます。





カフェメニュー





カフェノベルティ画像





「リサとガスパール」とは

フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」は 2025 年に日本語版出版25周年を迎えました。

ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。

リサとガスパールは、うさぎでもない、いぬでもない、キュートなパリの住人。

人間の学校に通って友だちはいっぱいだけど、とくべつ仲良しなふたりは、遊びもいたずらもいつも一緒です。

日本では現在まで約 40 タイトルの絵本が発売、累計部数は 200 万部以上に及びます。

お話とブックデザイン担当のアン・グットマンと作画担当のゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻によって生み出された独自の世界観と温かみのある絵は多くの人を魅了しています。





「リサとガスパール」関連URL

・日本公式サイト ： https://www.lisagas.jp/

・日本公式Instagram ： https://www.instagram.com/gaspardetlisa_official/

・日本公式X(旧Twitter)： @Gaspard_Lisa_JP









■ご掲載に関してのお願い

クレジットを表記ください。

(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre