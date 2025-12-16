Nutanix、分散ソブリンクラウドの構築・運用支援に向けて機能を拡張
Nutanix Cloud Platformの強化機能により、顧客企業は分散環境のセキュリティ、コントロール、レジリエンスを維持
ハイブリッド/マルチクラウド・コンピューティングのリーダーであるNutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は本日、Nutanix Cloud Platform（以下、NCP）ソリューションの新機能を発表しました。今回の機能拡張により企業は、エアギャップ環境、ソブリン（主権）サービスを提供するクラウドプロバイダー、あるいは両方を組み合わせる場合など、従来型、モダン、AIアプリケーションを実行する分散環境において、統合型の管理や運用のシンプルさを損なうことなく、インフラストラクチャーの展開とガバナンスをより柔軟に行えるようになります。
企業が複数の地域やクラウド環境へと拡大する中、ソブリン要件と事業継続性は一層複雑化しています。同時に、レジリエンスとソブリン性を確保する重要な原則として、単一のクラウドベンダーのエコシステムに依存しない、柔軟な運用が求められています。
NCPの新機能により、顧客企業は、自社の環境と主権サービスを提供するクラウドプロバイダーを含むあらゆる環境で、インフラストラクチャーの運用とガバナンスについて、これまで以上に幅広い選択肢が得られます。これにより、レジリエンス、セキュリティ、コントロール、グローバル管理に、より一層注力することが可能になります。今回のアップデートでは、Nutanix Kubernetes Platform（NKP）およびNutanix Enterprise AI（NAI）ソリューションに最新のセキュリティ機能が採用されており、ガバナンスに基づくセキュアなクラウドネイティブ/AIワークロードをより強力にサポートできます。
Nutanixの製品管理部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるThomas Cornelyは、次のように述べています。「企業にとってソブリンクラウドアーキテクチャが重要な優先事項となる中、Nutanix Cloud Platformに複数の機能強化を行いました。これにより、お客様は分散型クラウドインフラストラクチャーの優位性を維持しながら、こうしたニーズに対応できます。今回の新機能がお客様にもたらす明確さとコントロールは、分散環境に対して独自の主権境界を設定しつつ、分散型クラウドが提供するレジリエンスと柔軟性を活用する上で必要な要素です。」
ソブリン要件に対応したアーキテクチャ向けにセキュリティとコントロールを強化
NCPは、複数のダークサイト環境の統合的なライフサイクル管理に加え、ガバナンスとコントロールプレーンをオンプレミスで展開するオプションを提供します。分散型クラウド管理をシンプル化するNutanix Centralは、顧客企業が管理するオンプレミス環境でも実行可能になりました。さらに、非構造化データのセキュリティ、ガバナンス、ランサムウェアへのレジリエンスをシンプルにするNutanix Data Lensも、近日中に、顧客企業が管理するオンプレミス環境に対応予定です。
Nutanixは、パートナーエコシステムのサポートも拡大しています。現在Amazon Web Services（AWS）上で利用可能なNutanix Government Cloud Clusters（GC2）ソリューションは、米国の連邦政府機関向けに分散型ソブリンクラウドを構築・運用するための各種機能を追加します。このGC2 on AWSは、外部のSaaSや共有の認証情報を使用せず、オーケストレーションを政府機関の環境内に保持します。これにより、Nutanixクラスターは、Amazon Virtual Private Cloud（Amazon VPC）内で完全に実行されます。
