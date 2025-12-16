PCB産業用冷却装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（空冷式、水冷式）・分析レポートを発表
2025年12月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「PCB産業用冷却装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、PCB産業用冷却装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のPCB産業用冷却装置市場は2024年に7億64百万米ドル規模で評価され、2031年には14億77百万米ドルへ拡大すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率は10.0％とされています。
本調査では、各国の関税政策の変化とそれが競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響を分析し、今後の市場環境を多角的に評価しています。
PCB産業用冷却装置は、プリント基板製造における各工程を最適な温度に維持するための冷却専用装置であり、穿孔、エッチング、電解めっきなど高温を伴う工程に安定した冷却水を供給します。これにより、過熱による製品不良や装置損傷を防ぐとともに、統合型の制御システムがリアルタイムで運転状態を監視することで高い信頼性と安全性を実現します。また、高品質材料を採用することで耐腐食性と長寿命を確保し、メンテナンス負荷の軽減にも寄与しています。
________________________________________
本レポートは、メーカー別、地域・国別、種類別、用途別に市場を詳細に分析し、数量データと定性的評価を組み合わせることで、市場の現状と将来動向を包括的に整理しています。
市場は変化が急速であり、世界的な競争環境、需給動向、および需要変化の主要因を幅広く検討しています。
さらに、2025年の一部主要企業の市場シェア推計や製品例も掲載し、市場構造の理解を深める内容となっています。
本調査の主な目的は、世界および主要国市場の機会規模の算定、成長可能性の評価、製品・用途別の将来予測、そして競争要因の分析です。
企業プロファイルでは、Boyd、Opti Temp、KKT Chillers、Refrind、TEYU S&A Chiller、Shenzhen Shilin Refrigeration Equipment、Changzhou Hongkang Refrigeration Equipment、Beijing Jiuzhou Tongcheng、Shenzhen Kaideli、Suzhou OLT Refrigeration Equipment などが対象とされ、売上数量や収益、製品ライン、地理的展開、主要動向などが整理されています。
________________________________________
市場セグメントは空冷式と水冷式に大別され、用途は金属加工、レーザーめっき、半導体試験、切削・コーティング、その他に分類されています。2020年から2031年にかけての種類別・用途別の成長率と市場シェアを算出することで、特定用途向けの市場機会を特定し、ニッチ市場攻略の指針を提供します。
地域別の分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、売上数量、消費額、成長率を明らかにしています。特にアジア太平洋地域は電子機器製造の集中により高い需要が見込まれ、今後の市場拡大を牽引すると予測されています。
________________________________________
レポート後半では、市場の原材料、サプライヤー、産業チェーンの構造を整理し、流通チャネルや顧客層を分析しています。
また、市場の推進要因として製造高度化と電子部品需要の拡大が挙げられ、制約要因として設備投資の負担や地域ごとの差異が指摘されています。
さらに、新製品開発や承認動向も取り上げ、将来市場を形作る要素を示しています。
