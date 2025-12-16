販売戦略を刷新する人工知能によるセールスカバレッジモデリング市場、5.81十億ドル規模に向けて急成長
個別対応の顧客エンゲージメントと人工知能による販売最適化が世界的な市場拡大を後押し
セールスカバレッジモデリング人工知能市場の成長要因とは何か
セールスカバレッジモデリング人工知能市場は急速に成長しており、2024年の1.80十億ドルから2025年には2.28十億ドルへと拡大し、年平均成長率は26.6パーセントとなっている。過去の成長を支えたのは、認証ソリューションへの需要増加、包装分野でのホログラム利用拡大、偽造防止への意識向上、政府による安全保障強化施策、本人確認関連分野でのホログラフィ導入拡大などである。
2029年まで市場はどれほど拡大するのか
セールスカバレッジモデリング人工知能市場は今後も勢いを増し、2029年には5.81十億ドルに達し、年平均成長率は26.4パーセントとなる見込みである。成長を支える要因には、ホログラム安全技術への投資拡大、技術提供企業とコンテンツ開発企業の連携強化、個別化された透かし需要の増加、新分野でのホログラム応用拡大、知的財産保護への注力などがある。予測期間の主な動向には、機械学習を用いたホログラム検証の高度化、新しいホログラフィック透かし技術、次世代検証ツール開発、複層暗号化技術の進展などが含まれる。
無料サンプルのダウンロード:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29971&type=smp
世界の需要を押し上げる主な要因とは何か
市場を大きく押し上げている要因は、顧客ごとに最適化されたコミュニケーションへの需要増加である。個別最適化された顧客対応とは、顧客データと人工知能分析に基づき、提案内容・コミュニケーション・リソース配分を最適化する取り組みを指す。現在、顧客はデジタルと対面の双方で関連性の高い迅速な対応を求めており、企業は人工知能を使って販売能力の最適化、商談優先度の判断、大規模な個別化施策の実施を行っている。例として、英国のデータ&マーケティング協会によると、2023年4月時点で消費者の22パーセントが「自分向けに調整された電子メール」を好むと報告されており、個別化ニーズの高さが示されている。こうした背景から、セールスカバレッジモデリング人工知能への需要は急速に拡大している。
市場をけん引する主要企業
主要企業は以下の通りである。
● マイクロソフト
● インターナショナル・ビジネス・マシーンズ
● オラクル
● エスエーピー
● セールスフォース
● ゾーホー
● シーズミック・ソフトウェア
● ゴング・アイオー
● バリセント・ソフトウェア
● エイチジー・インサイツ
今後の市場を形作る主要トレンドとは何か
主要企業は、会話型人工知能コパイロットの開発に注力している。これは顧客関係管理システムに統合され、販売チームの効率を高め、作業の自動化、リアルタイム分析、より高度な意思決定支援を実現する技術である。2023年9月には、米国のセールスフォースが会話型人工知能アシスタント「アインシュタイン」の新バージョンを発表した。この更新によって自然言語での操作、複雑な作業の自動化、信頼性の高い企業データからの洞察取得が可能となり、企業の生産性向上と顧客体験向上を後押ししている。
市場の主なセグメント
セールスカバレッジモデリング人工知能市場は次の通り分類される。
1. コンポーネント: ソフトウェア、サービス
2. 展開形態: クラウド、オンプレミス
3. 企業規模: 中小企業、大企業
4. 応用分野: エリアプランニング、アカウントセグメンテーション、リードスコアリング、販売予測、リソース配分、その他
5. エンドユーザー: 金融サービス、ヘルスケア、小売と電子商取引、情報技術と通信、製造、その他
サブセグメント:
1. ソフトウェア: 予測分析プラットフォーム、機械学習モデル、会話型人工知能エンジン、データ統合ツール、販売予測ソリューション
2. サービス: 導入と統合、コンサルティングと戦略、トレーニングとサポート、マネージド人工知能サービス、データ分析と最適化
レポート全文はこちら:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/sales-coverage-modeling-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ